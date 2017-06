RDS.ca

David Villa a marqué le 50e et le 51e but de sa carrière en MLS pour mener le New York City FC vers un gain de 2 à 1 devant les Sounders de Seattle, samedi.

Cristian Roldan a touché la cible tout juste avant la mi-temps du côté des Sounders. Avant la rencontre, Seattle avait remporté trois de ses quatre dernières sorties.

Villa a assuré la réplique sur un pénalty à la 52e minute.

Il a doublé la mise à la 77e minute pour permettre à son équipe d’enregistrer un 10e point à ses cinq derniers matchs.

Le New York City FC signe également sa troisième victoire au cours de cette séquence.