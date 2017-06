AFP RDS.ca

David Accam a inscrit trois buts et a ajouté une mention d'aide pour mener le Fire de Chicago vers un gain de 4-0 sur l'Orlando City SC, samedi.

Accam a amorcé le match sur les chapeaux de roues en touchant la cible à la troisième et à la huitième minute.

Accam a ensuite alimenté Nemanja Nikolic, qui a ajouté à l'avance de Chicago en revenant de la mi-temps à la 52e minute, et il a profité d'un penalty pour compléter son tour du chapeau à la 63e.

Chicago signe ainsi une neuvième victoire de suite à domicile - dont sept depuis le début de la saison - et prolonge à 12 sa séquence de matchs sans encaisser de défaite devant ses partisans.

Cette victoire permet à Chicago de s'approcher à un point du Toronto FC et du premier rang dans l'Est.

NYCFC gagne le derby new-yorkais

Sommaire

New York City FC s'est imposé 2 à 0 sur le terrain de son voisin, les Red Bulls de New York.

Red Bulls 0 - New York City FC 2

City a signé seulement sa deuxième victoire dans le derby de New York en sept confrontations, toutes compétitions confondues.

L'Anglais Jack Harrison, seul dans la surface de réparation, a donné l'avantage à City à la 33e minute d'une reprise lobée.

L'Américain Ben Sweat a doublé la mise à la 65e minute avec son premier but en MLS sur un coup franc tiré par l'Espagnol David Villa. Il a surpris de la tête la défense des NYRB et le gardien Luis Robles.

« C'est toute l'équipe qui a bien joué, on s'est battu de la première à la dernière minute, on a suivi notre plan de jeu à la lettre, on leur a laissé peu d'espaces, je suis vraiment satisfait », a insisté l'entraîneur de City, l'ancien international français Patrick Vieira, qui n'a toujours pas oublié la déroute (7-0) à domicile de mai 2016 de son équipe face aux Red Bulls de New York .

Malgré cette neuvième victoire de la saison, la quatrième à l'extérieur, New York City reste 3e de l'Association Est (30 pts), à cinq points du meneur Toronto, vainqueur la veille contre la Nouvelle-Angleterre (2-0), et à quatre points de Chicago.

Un seul but suffit à Atlanta

Sommaire

Atlanta l'a emporté par la marque de 1-0 contre les Rapids du Colorado.

Josef Martinez a été l'unique buteur, avec l'assistance de Brandon Vazquez et de Miguel Almiron.

Atlanta a dirigé 8 tirs cadrés sur 15 tentés, comparativement aux Rapids, avec seulement 2 tirs cadrés sur 10 tirs tentés.

Mince victoire de l'Union

Sommaire

L'Union de Philadelphie a mis fin à une séquence de trois défaites en battant D.C. United 1-0 au Talen Energy Stadium.

Il a profité d'un but de Fabrice « Fafa » Picault en première demie (31e minute) et de deux arrêts importants du gardien Andre Blake.

Le milieu de terrain de D.C. Lamar Neagle avait eu la chance d'égaliser à la 70e minute sur un pénalty, sans succès.