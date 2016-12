SAN FRANCISCO - L'attaquant Jozy Altidore a été nommé joueur de l'année aux États-Unis pour la deuxième fois de sa carrière, jeudi.

Altidore, qui joue pour le Toronto FC dans la MLS, a reçu 52 votes de première place et 223 points lors du scrutin mené auprès de 136 médias par Futbol de Primera.

Le milieu de terrain de Borussia Dortmund Christian Pulisic qui, à 17 ans et 253 jours, est devenu le plus jeune marqueur dans l'histoire de l'équipe nationale a terminé deuxième avec 18 votes de première place et 111 points.

Le capitaine américain Michael Bradley, le gagnant de l'an dernier, a conclu au troisième rang avec 15 votes de première place et 84 points.

Altidore, qui a inscrit six buts en 10 apparitions internationales cette année, a aussi décroché le titre en 2013.

Un joueur recevait trois points pour chaque vote de première place, deux points pour un vote de deuxième rang et un point pour chaque vote de troisième place.

Altidore a aussi été nommé joueur masculin par excellence par la Fédération américaine de soccer, plus tôt ce mois-ci.