La forteresse d'Orlando City est toujours impénétrable.

Cyle Larin a trouvé le fond du filet de façon dramatique dans les arrêts de jeu pour guider les Lions d'Orlando City à une victoire de 2-1 sur le Galaxy de Los Angeles.

Cette victoire permet aux Lions de montrer un dossier de 4-0 au Orlando City Stadium depuis son ouverture plus tôt cette année.

Le but de Larin a permis de briser une égalité de 1-1 à la suite du but de Romain Allesandrini à la 83e minute, qui permettait au Galaxy d'espérer arracher un point sur la pelouse ennemie.

Will Johnson a l'autre but pour Orlando City (4-1-0), qui caracole au premier rang dans l'Est grâce à cette victoire.