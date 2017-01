RDS.ca

Le défenseur québécois Karl W. Ouimette poursuivra sa carrière en NASL.

Ouimette a annoncé mercredi par l'entremise de son compte Twitter qu'il se joindra aux Deltas de San Francisco, qui en sera à sa saison inaugurale dans le circuit en 2017.

Les Deltas sont dirigés par un autre ancien de l'organisation de l'Impact, l'instructeur Marc Dos Santos.

En 2016, Ouimette a évolué avec les Red Bulls de New York en MLS, avant d'être cédé à leur-club école d'USL, et d'être prêté à l'Armada de Jacksonville plus tard durant la campagne.