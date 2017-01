AFP

MADRID, Espagne - L'entraîneur néerlandais Louis van Gaal, qui avait laissé entendre qu'il prenait sa retraite à 65 ans, est revenu sur ses propos en expliquant que rien n'était « définitif » et que son avenir « dépendra(it) des offres » reçues à l'issue de son congé sabbatique.

« Je ne prends pas ma retraite », a lancé, catégorique, le technicien au micro de la radio espagnole Cadena Ser dans la nuit de mardi à mercredi.

« J'ai pris une année sabbatique et ensuite, je vais peut-être décider si c'est oui ou si c'est non. Et il y a de fortes possibilités que je me retire. Mais ce n'est pas définitif », a nuancé Van Gaal.

Ce personnage, à la carrière riche et au management cassant, avait lui-même alimenté toutes les spéculations en déclarant lundi soir au quotidien néerlandais De Telegraaf : « Je ne crois pas que je retournerai au métier d'entraîneur. »

Sur les ondes de la radio espagnole, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a tempéré cette annonce en insistant sur le fait que sa décision n'était pas encore prise.

« J'ai seulement dit que peut-être j'allais me retirer. Mais je ne sais pas, ce n'est pas encore le moment de le dire. C'est pour cette raison que j'ai pris une année sabbatique, je déciderai ensuite. Cela dépendra aussi des offres », a-t-il fait valoir.

Depuis son licenciement précipité de Manchester United l'année dernière, Van Gaal a reçu des dizaines d'offres lucratives, dont un contrat de trois ans pour 50 millions d'euros, vraisemblablement en Chine, d'après De Telegraaf.

L'ancien entraîneur du FC Barcelone (1997-2000 puis 2002-2003) a aussi expliqué n'avoir pas donné suite à une récente offre de Valence, club englué dans une crise interne sur fond de résultats décevants.

« C'était il y a environ un mois mais j'ai dit non. L'an prochain, cela pourrait être différent. Cela dépendra de comment je me sens », a conclu Van Gaal.