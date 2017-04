Sportcom

Le Canada a porté sa fiche à trois victoires et aucune défaite vendredi dans les préliminaires du Championnat du monde de parahockey disputé à Gangneung, en Corée du Sud. Les représentants de l’unifolié ont remporté 17-0 face aux Suédois.

Avec cette marque finale, le Canada a égalé son propre record, établi en 2015 contre le Japon, du plus grand nombre de buts marqué en un seul match au Championnat du monde. Onze joueurs ont trouvé le fond du filet adverse, dont Tyler McGregor (Ontario), Billy Bridges (Île-du-Prince-Édouard) et Liam Hickey (Terre-Neuve-et-Labrador), qui ont réalisé un tour du chapeau.

Le pays a dominé d’entrée de jeu avec un but à seulement 80 secondes du début de la rencontre. À la fin de la première période, les Canadiens menaient déjà 8-0 contre le gardien Ulf Nilsson. De retour sur la patinoire, les porte-couleurs du pays n’ont pas perdu de temps et ont enchaîné les buts pour porter la marque 12-0. La Suède a alors sorti Nilsson et l’a remplacé par Andreas Neuman. Au troisième tiers, les parahockeyeurs ont enfoncé le clou en déjouant une fois de plus le second gardien du pays adverse.

Le gardien de but Dominic Laroque, de Shannon, a réalisé son deuxième jeu blanc du tournoi en arrêtant trois lancés.

Le pays mène au classement général avec neuf points devant la Corée du Sud et les États-Unis, qui ont tous deux six points.

Le prochain match du Canada sera contre le pays hôte.