Voici les évènements qui ont marqué la deuxième moitié de l'année 2016, entre le mois de juillet et le mois de décembre.

JUILLET

1 - Le Canadien de Montréal accorde un contrat d'un an à l'attaquant Alexander Radulov.

2 - Sam Querrey crée la surprise à Wimbledon, éliminant le numéro un mondial et champion en titre Novak Djokovic.

3 - Brooke Henderson remporte la Classique Portland pour une deuxième année de suite.

4 - Kevin Durant quitte le Thunder d'Oklahoma City et signe avec les Warriors de Golden State.

7 - Carl Haas, cofondateur de l'équipe Newman-Haas Racing, meurt à l'âge de 86 ans.

9 - Serena Williams rejoint Steffi Graf avec un 22e titre du Grand Chelem, disposant de l'Allemande Angelique Kerber en finale du tournoi de Wimbledon.

10 - Milos Raonic s'incline en finale du tournoi de Wimbledon, défait 6-4, 7-6 (3) et 7-6 (2) par le favori local, l'Écossais Andy Murray.

- L'Ontarien Denis Shapovalov est couronné champion chez les juniors à Wimbledon, triomphant de l'Australien Alex De Minaur 4-6, 6-1 et 6-3. En finale du double, Shapovalov et le Québécois Félix Auger-Aliassime sont vaincus par l'Estonien Kenneth Raisma et le Grec Stefanos Tsitsipas.

- Le Portugal défait la France 1-0 en finale de l'Euro 2016 grâce à un but en prolongation du réserviste Éder.

- Brittany Lang remporte le premier tournoi majeur de sa carrière à l'Omnium féminin des États-Unis.

11 - Le Canadien de Montréal confirme le transfert de son club-école de la Ligue américaine à la future Place Bell de Laval à compter de la saison 2017-2018.

12 - La Ligue américaine l'emporte 4-2 face à la Ligue nationale au Match des étoiles du Baseball majeur.

14 - La médaillée de bronze olympique Priscilla Lopes Schliep prend sa retraite.

16 - Deontay Wilder conserve son titre WBC des poids lourds grâce à une victoire par K.-O. quand l'entraîneur de Chris Arreola demande à l'arbitre d'arrêter le combat après le huitième round.

17 - Henrik Stenson égale le record du parcours en signant une carte de 63 en ronde finale et il remporte l'Omnium britannique par trois coups devant Phil Mickelson.

- L'Australien Will Power gagne l'épreuve IndyCar de Toronto pour la troisième fois de sa carrière.

18 - Une enquête indépendante confirme le dopage généralisé des athlètes russes avec la complicité de l'État aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014.

20 - Après 15 saisons dans la LNH, Brad Richards annonce officiellement sa retraite.

- Le groupe InterBox passe aux mains de Eye of the Tiger Management.

21 - Le Tribunal arbitral du sport (TAS) rejette l'appel de la Russie d'annuler la suspension des membres de son équipe olympique d'athlétisme par la Fédération internationale d'athlétisme.

24 - Le cycliste britannique Chris Froome gagne le Tour de France pour une troisième fois en carrière.

- Le Vénézuélien Jhonattan Vegas triomphe à l'Omnium canadien de golf et signe sa deuxième victoire sur le circuit de la PGA.

- Le CIO rejette la demande d'exclusion complète de la Russie aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro.

29 - Adonis Stevenson conserve sa ceinture de champion du monde WBC des mi-lourds en passant le K.-O. au quatrième round à Thomas Williams fils.

31 - La Roumaine Simona Halep défait l'Américaine Simona Keys en finale de la Coupe Rogers. À Toronto, le Serbe Novak Djokovic s'impose face au Japonais Kei Nishikori en finale du simple masculin.

- L'Américain Jimmy Walker remporte le Championnat de la PGA, devenant le quatrième joueur à décrocher un premier titre majeur cette année.

- La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn triomphe à l'Omnium britannique féminin, s'assurant un premier titre majeur sur le circuit de la LPGA et signant une quatrième victoire cette saison.

AOÛT

5 - Le marathonien Vanderlei Cordeiro de Lima allume la vasque olympique, donnant le coup d'envoi des premiers Jeux de l'histoire à être présentés en Amérique du Sud.

6 - Le Canada récolte sa première médaille aux Jeux olympiques de Rio, lorsque le relais 4 x 100 m style libre (Penny Oleksiak, Sandrine Mainville, Chantal Van Landeghem et Taylor Ruck) monte sur la troisième marche du podium.

7 - La jeune sensation canadienne Penny Oleksiak fait impression aux Jeux olympiques de Rio en décrochant la médaille d'argent au 100 m papillon.

- Le Comité international paralympique exclut toute la délégation russe des Jeux paralympiques de Rio, dans la foulée d'un rapport indépendant de l'Agence mondiale antidopage dévoilant un vaste programmes de dopage avec la complicité de l'État.

- Jim Furyk établit un record de la PGA en inscrivant un score de 58 lors de la ronde finale du Championnat Travelers.

8 - La Canadienne Kylie Masse s'offre la médaille de bronze au 100 m dos aux Jeux de Rio de Janeiro.

- Le Canada défait la Grande-Bretagne 33-10 et gagne le bronze en rugby à 7 féminin aux Jeux de Rio.

9 - Roseline Filion et Meaghan Benfeito gagnent la médaille de bronze à la tour de 10 m synchro aux Jeux olympiques de Rio.

- Un but de Dani Carvajal en prolongation mène le Real Madrid à un triomphe de 3-2 face à son rival espagnol de Séville à la Super Coupe de l'UEFA.

10 - Katherine Savard, Taylor Ruck, Britanny MacLean et Penny Oleksiak décrochent la médaille de bronze au relais 4 x 200 m aux Jeux de Rio.

- Le frappeur de puissance Prince Fielder des Rangers du Texas doit met un terme à sa carrière de 12 saisons dans les Ligues majeures en raison d'une blessure récurrente au cou.

11 - Penny Oleksiak offre au Canada sa première médaille d'or des Jeux de Rio, en remportant l'épreuve du 100 m style libre à égalité avec l'Américaine Simone Manuel.

- Patrick Roy quitte ses fonctions d'entraîneur-chef et de vice-président des opérations hockey de l'Avalanche du Colorado.

12 - La spécialiste au trampoline Rosie MacLennan a inscrit son nom dans l'histoire olympique canadienne, devenant la première athlète féminine à défendre son titre olympique avec succès.

- Les rameuses canadiennes Lindsay Jennerich et Patricia Obee gagnent la médaille d'argent en finale du deux de couple poids léger aux Jeux de Rio.

- Hilary Caldwell procure au Canada une autre médaille à la piscine olympique, récoltant la médaille de bronze de l'épreuve de 200 m dos.

- LeBron James signe un contrat de trois ans avec les Cavaliers de Cleveland.

13 - Le nageur américain Michael Phelps fait ses adieux aux JO en ajoutant une 23e médaille d'or olympique à sa collection, une 28e au total, lors du relais 4 x 100 m quatre nages.

- La Canadienne Brianne Theisen-Eaton effectue une fulgurante remontée pour remporter la médaille de bronze à l'heptathlon.

- Le quatuor formé de Kirsti Lay, Allison Beveridge, Georgia Simmerling et Jasmin Glaesser récolte la médaille de bronze de la poursuite par équipe aux Jeux de Rio.

14 - Usain Bolt survole la piste d'athlétisme de Rio de Janeiro et file vers une troisième couronne au 100 m aux Jeux d'été. Andre De Grasse s'assure la médaille de bronze.

- Le Britannique Andy Murray défend avec succès son titre olympique en battant l'Argentin Juan Martin del Potro en finale du simple messieurs aux Jeux de Rio.

16 - L'Ontarien Derek Drouin devient le premier Canadien depuis Duncan McNaughton en 1932 à gagner l'or au saut en hauteur aux Jeux olympiques.

- Joao Havelange, ancien président de la FIFA qui en a fait un géant du sport mondial, meurt à l'âge de 100 ans.

18 - Andre De Grasse ne parvient pas à renverser le roi du sprint, le Jamaïcain Usain Bolt, victorieux du 200 m des Jeux olympiques de Rio devant le Canadien. La médaille de bronze revient au Français Christophe Lemaître.

- La lutteuse d'Ottawa Erica Wiebe est couronnée championne olympique chez les 75 kg aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro.

- La plongeuse Meaghan Benfeito obtient la médaille olympique de bronze de l'épreuve individuelle à la tour.

- Le Canadien Damian Warner décroche la médaille de bronze au décathlon. L'Américain Ashton Eaton conserve son titre olympique.

19 - Le relais canadien du 4 x 100 m se hisse sur la troisième marche du podium à la suite de la disqualification des Américains. Le sprinter Usain Bolt complète son « triple-triple », en participant à la victoire de la Jamaïque dans ce relais.

- L'Ontarien Eric Lamaze gagne la médaille de bronze au concours individuel de sauts d'obstacles avec son cheval Fine Lady 5.

- L'équipe canadienne de soccer féminin remporte la médaille de bronze du tournoi olympique grâce à une victoire de 2-1 face au Brésil.

20 - La Canadienne Catharine Pendrel remporte la médaille de bronze à l'épreuve de vélo de montagne des Jeux de Rio devant sa coéquipière Emily Batty.

- Le Brésil décroche l'or en battant l'Allemagne 2-1 (5-4 en tirs de barrage) en finale du tournoi olympique de soccer masculin des Jeux olympiques de Rio de Janeiro.

21 - La nageuse Penny Oleksiak couronne deux semaines de compétitions mémorables en portant le drapeau canadien lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Le Canada récolte un impressionnant total de 22 médailles, égalant le total des Jeux d'Atlanta, un sommet pour des Jeux non boycottés.

27 - La Lavalloise Joëlle Numainville termine troisième du Grand Prix de Plouay-Bretagne, une épreuve du World Tour féminin.

28 - La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn rebondit après avoir connu la déception aux Jeux olympiques en remportant l'Omnium canadien de la LPGA.

31 - L'ancienne gymnaste Vera Caslavska, multiple médaillée d'or olympique qui s'était insurgée contre l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique en 1968, meurt à l'âge de 74 ans.

SEPTEMBRE

7 - Le conglomérat américain Liberty Media annonce l'achat du championnat du monde de Formule 1.

9 - La nageuse canadienne Aurélie Rivard offre la première médaille d'or du Canada aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro.

- Le Slovaque Peter Sagan s'impose au sprint et s'assure la victoire au Grand Prix cycliste de Québec.

10 - L'Allemande Angelique Kerber mérite son deuxième titre du Grand Chelem, triomphant de la Tchèque Karolina Pliskova en finale des Internationaux des États-Unis.

11 - Le Suisse Stanislas Wawrinka défait le Serbe Novak Djokovic pour remporter les Internationaux des États-Unis.

- Félix Auger-Aliassime devient le plus jeune joueur de tennis canadien à remporter un tournoi du Grand Chelem chez les juniors, mettant la main sur le titre aux Internationaux des États-Unis.

- Le Belge Greg Van Avermaet remporte la septième édition du Grand Prix cycliste de Montréal.

- Le grimpeur colombien Nairo Quintana triomphe au Tour d'Espagne.

15 - La paranageuse Aurélie Rivard décroche une médaille d'or, sa troisième, et fracasse un record mondial au 400 m style libre aux Jeux paralympiques. Benoît Huot, lui, mérite une 20e médaille paralympique en carrière, gagnant le bronze au 400 m style libre.

17 - Vasek Pospisil et Adil Shamasdin remportent leur match de double contre le Chili et assurent le Canada de réintégrer le groupe mondial de la Coupe Davis en 2017.

18 - Simon Pagenaud procure à Roger Penske un championnat de la série IndyCar pour célébrer le 50e anniversaire de l'une des organisations les plus titrées en sport automobile.

- La Française Océane Dodin défait l'Américaine Lauren Davis en finale de la Coupe Banque Nationale et elle met la main sur un premier titre de la WTA en carrière.

19 - Les Alouettes de Montréal nomment Jacques Chapdelaine au poste d'entraîneur-chef par intérim pour le reste de la saison 2016.

21 - La mairesse de Rome, Virginia Raggi, décrète que sa ville ne se portera pas candidate à l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2024.

25 - Le légendaire golfeur Arnold Palmer, détenteur de sept titres majeurs, meurt à l'âge de 87 ans.

- Rory McIlroy remporte le Championnat du circuit de la PGA et le boni de 10 millions $ US lié à la Coupe FedEx.

- L'as lanceur Jose Fernandez des Marlins de Miami, âgé de 24 ans, perd la vie de manière accidentelle dans un accident de bateau.

29 - Brad Marchand couronne une remontée spectaculaire et le Canada gagne la Coupe du monde de hockey pour une deuxième fois d'affilée grâce à un gain de 2-1 contre l'Europe.

30 - Le commentateur sportif Lionel Duval, qui a oeuvré pendant près de 30 ans à la Soirée du hockey, s'éteint à l'âge de 83 ans.

OCTOBRE

2 - Les États-Unis signent une victoire convaincante de 17-11 face à l'Europe pour mettre la main sur la Coupe Ryder.

- Lance Stroll s'adjuge le championnat des pilotes de Formule 3 à la suite de sa victoire à Imola.

4 - La suspension de Maria Sharapova pour dopage est réduite à 15 mois et elle pourra revenir au jeu en avril 2017.

6 - On apprend que Shawnacy Barber, champion du monde du saut à la perche, a échoué à un test antidopage avant les JO de Rio de Janeiro, où il a pris le 10e rang. Une quantité minime de cocaïne a été retrouvée dans ses échantillons.

9 - Les Blue Jays de Toronto ont raison des Rangers du Texas 7-6 en 10 manches et balaient leur série de division dans l'Américaine.

11 - Dustin Johnson est nommé le golfeur par excellence de la dernière saison sur le circuit de la PGA.

- Les Cubs de Chicago accèdent à la série de championnat de la Nationale grâce à un gain de 6-5 aux dépens des Giants de San Francisco, qui leur permet de gagner leur série de division 3-1.

12 - Auston Matthews, à son premier match dans la LNH, inscrit 4 buts. Il devient le premier joueur de l'ère moderne à réaliser l'exploit.

13 - Les Dodgers de Los Angeles accèdent à la série de championnat de la Nationale grâce à un gain de 4-3 dans le cinquième et dernier match de leur série de division face aux Nationals de Washington.

16 - Le Slovaque Peter Sagan devient le sixième cycliste de l'histoire à défendre son titre mondial en cyclisme sur route.

19 - Les Indians de Cleveland éliminent les Blue Jays de Toronto en cinq matchs pour accéder à la Série mondiale pour la première fois depuis 1997.

20 - À son premier départ depuis le 25 novembre 2015, Carey Price effectue 27 arrêts dans une victoire de 5-2 du Tricolore contre les Coyotes de l'Arizona.

22 - Les Cubs de Chicago remportent la série de championnat de la Nationale en six matchs contre les Dodgers de Los Angeles et accèdent à la Série mondiale pour la première fois depuis 1945.

- David Lemieux remporte une décision unanime contre l'Argentin Cristian Fabios Rios au Centre Bell.

23 - Lewis Hamilton gagne le Grand Prix des États-Unis, sa 50e victoire en Formule 1.

NOVEMBRE

2 - Les Cubs de Chicago mettent fin à une disette de 108 ans en remportant le septième match de la Série mondiale 8-7 en 10 manches contre les Indians de Cleveland.

3 - Le Québécois Lance Stroll devient officiellement pilote titulaire chez Williams en vue de la saison 2017 de Formule 1.

5 - Les États-Unis signent un gain de 5-3 contre le Canada en finale de la Coupe des quatre nations.

- Manny Pacquiao l'emporte par décision unanime aux dépens de Jessie Vargas et reconquiert le titre de champion WBO des super-moyens.

6 - L'Impact de Montréal accède à la finale de l'Est de la MLS pour la première fois de son histoire en éliminant les Red Bulls de New York.

7 - Après 21 ans au sein de l'organisation, Jim Popp quitte son poste de directeur-général des Alouettes de Montréal.

12 - Le Rouge et Or de l'Université Laval remporte la coupe Dunsmore grâce à une victoire de 20-17 contre les Carabins de l'Université de Montréal.

- L'Irlandais Conor McGregor entre dans l'histoire de l'UFC en devenant le premier combattant de l'organisation à mettre la main sur deux titres dans des catégories de poids différentes en battant le champion des poids légers, Eddie Alvarez par K.-O. technique.

13 - La République tchèque remporte un cinquième titre en six à la Coupe Fed, s'assurant un gain de 3-2 en finale face à la France.

14 - Eric Lindros, Rogatien Vachon, Sergei Makarov et le regretté Pat Quinn font officiellement leur entrée au Temple de la renommée du hockey.

- Corey Seager des Dodgers de Los Angeles remporte à l'unanimité le titre de recrue de l'année dans la Ligue nationale de baseball. Michael Fulmer des Tigers de Detroit reçoit le même honneur dans la Ligue américaine.

15 - Dave Roberts, des Dodgers de Los Angeles, et Terry Francona, des Indians de Cleveland, sont élus les gérants de l'année dans le Baseball majeur.

16 - Le vétéran droitier Max Scherzer, des Nationals de Washington, obtient le trophée Cy-Young dans la Ligue nationale. L'honneur dans la Ligue américaine revient à Rick Porcello, des Red Sox de Boston.

17 - Le troisième-but Kris Bryant des Cubs de Chicago et le voltigeur de centre Mike Trout des Angels de Los Angeles sont nommés les joueurs par excellence dans leur ligue respective.

20 - Jimmie Johnson met la main sur un septième championnat de la série NASCAR, rejoignant ainsi Dale Earnhardt et Richard Petty dans le livre des records.

- Andy Murray remporte les Finales de l'ATP aux dépens Novak Djokovic et s'assure de terminer l'année au premier rang mondial.

22 - L'Impact de Montréal gagne le match aller de la finale de l'Est 3-2 aux dépens du FC de Toronto.

- La nouvelle équipe de la LNH se nommera les Golden Knights de Vegas.

25 - Le boxeur Lucian Bute conclut une entente avec la commission athlétique du district de Columbia qui lui permet d'éviter une suspension de trois ans après avoir échoué à un test antidopage en mai.

26 - Le Rouge et Or de l'Université Laval remporte la Coupe Vanier en battant les Dinos de l'Université de Calgary, 31-26.

27 - Le Rouge et Noir d'Ottawa est champion de la Coupe Grey grâce à une victoire de 39-33 en prolongation aux dépens des Stampeders de Calgary.

- L'Allemand Nico Rosberg termine deuxième du Grand Prx d'Abou Dhabi et s'assure son premier championnat des pilotes de Formule 1.

- Les Panthers de la Floride congédient leur entraîneur-chef Gerard Gallant.

28 - L'avion qui transportait notamment les membres du club de football brésilien Chapecoense s'écrase près de Medellin, en Colombie.

30 - Le Toronto FC défait l'Impact de Montréal 5-2 en prolongation lors du deuxième match de la finale de l'Association Est de la MLS et l'emporte 7-5 au score cumulatif pour atteindre la grande finale de la MLS.

DÉCEMBRE