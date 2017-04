Sportcom Émilie Bouchard Labonté

MONTRÉAL – La Sherbrookoise Diane Roy a pris le 12e rang de la course en fauteuil roulant disputée dans le cadre du Marathon de Boston, lundi, au Massachusetts.

Roy a mis 1 h 44 min 8 s pour compléter l’épreuve, elle qui avait parcouru la distance en 1 h 56 min 20 s en 2016. « C’est mon deuxième meilleur chrono de Boston, mais j’ai fini loin en arrière des meneuses. Psychologiquement, c’est un peu difficile », a admis la Québécoise.

« Je reviens de trois semaines d’entraînement en Floride et ç’a fait du bien, mais il me manque l’endurance et la vitesse pour rester avec les filles. J’ai fait le mieux que je pouvais et ça reste que ç’a bien été, mais c’est sûr que quand tu es loin des premières, tu as moins de fun. »

L’athlète de 46 ans a terminé 15 minutes 51 secondes après la gagnante, Manuela Schar. Auteure d’un temps de 1 h 28 min 17 s, la Suisse a du même coup fracassé l’ancien record de l’étape bostonienne par près de six minutes. Elle a effacé des livres le nom de Wakako Tsuchida, qui avait obtenu un chrono de 1 h 34 min 6 s en 2011. « C’est vraiment exceptionnel ! Il y a des gars très forts et elle les a battus ! » a souligné Diane Roy.

Les Américaines Amanda McGrory (1 h 33 min 13 s), deuxième, et Susannah Scaroni (1 h 33 min 17 s), troisième, ont accompagné Schar sur le podium.

Après s’être accordé une pause au terme des Jeux paralympiques de Rio, Diane Roy a subi une chirurgie au tunnel carpien du poignet droit l’automne dernier. Normal que la maman d’Émile, 2 ans, n’ait donc pas encore repris toute sa forme. « C’est difficile de voir des filles que je battais avant finir devant moi, mais j’ai quand même fait un temps très rapide, se console-t-elle. Je suis à à peine deux minutes de mon meilleur temps ici et j’imagine que si j’avais été top shape, j’aurais pu améliorer ma marque personnelle. »

Chez les hommes, le Suisse Marcel Hug a signé une troisième victoire d’affilée à Boston en devançant au sprint final le Sud-Africain Ernst Van Dyk. Son temps de 1 h 18 min 4 s est la nouvelle marque à battre sur le parcours. Hiroyuki Yamamoto, du Japon, a pris le troisième rang en complétant la course en 1 h 19 min 32 s.

Seul Canadien en lice, l’Ontarien Joshua Cassidy, qui détenait l’ancien record grâce à un temps de 1 h 18 min 25 s, s’est classé 14e. Il a cette fois parcouru les 42,195 kilomètres en 1 h 26 min 3 s.

Diane Roy sera de retour en action le week-end prochain à l’occasion du Marathon de Londres. « Ce ne sera pas facile, mais peut-être que ça ira mieux ! »

Elle aura ensuite à l’agenda des courses en Suisse à la fin du mois de mai et elle espère se qualifier pour les Championnats du monde qui seront présentés au cours de l’été à Londres.

Après avoir participé à six Jeux paralympiques, Diane Roy ne croit pas qu’elle poursuivra l’entraînement jusqu’aux Jeux de Tokyo en 2020. « J’y vais une année à la fois. Pour l’instant, j’aimerais bien faire aux Championnats du monde cet été et aller aux Jeux du Commonwealth l’an prochain. Après, on verra », a-t-elle conclu.