Après s’être imposé 9-0 contre la Norvège, le Canada a poursuivi sa lancée en obtenant un deuxième blanchissage, jeudi, au Championnat du monde de parahockey. Faisant face à l’équipe italienne, la formation de l’unifolié s’est imposée 7-0.

Billy Bridges, Greg Westlake, Corbyn Smith et Liam Hickey ont marqué en première période, donnant au pays une avance de 4-0 avec encore 30 minutes à jouer.

Si aucun but n’a été marqué dans le deuxième tiers, les Canadiens sont revenus en force en troisième période et Bridges, Hickey et Westlake ont chacun marqué leur deuxième but du match, portant la marque finale à 7-0.

Signant le 25e jeu blanc de sa carrière au sein de l’équipe canadienne, le gardien ontarien Corbin Watson n’a eu qu’à repousser deux rondelles au cours du match.

Seul Québécois présent à Pyeongchang, le gardien de but Dominic Larocque n’a pas été utilisé par l’entraîneur-chef Ken Babey.

« Nous sommes préparés mieux que jamais pour ce tournoi et nous sommes prêts », a affirmé l’athlète de Shannon qui était le gardien partant face à la Norvège mercredi.

Vendredi, le Canada tentera de poursuivre sa série de victoires en se mesurant à la Corée du Sud.

« C’est un long tournoi, alors nous devons prendre un match à la fois et nous préparer en fonction de l’équipe que nous affrontons », a conclu Larocque, rappelant que ses coéquipiers et lui ne visent rien de moins que la médaille d’or.