Sportcom Audrey Clément-Robert

MONTRÉAL – Alexis Guimond a obtenu le meilleur résultat du pays dans sa catégorie samedi à la Coupe du monde de ski para-alpin d’Innerkrems, en Autriche. Dans cette série de vitesse où des super-G ont été présentés, le Gatinois a terminé cinquième de la classe debout.

L’épreuve a été remportée par l’Autrichien Markus Salcher en 1 min 13,44 s. Il a devancé de 2,81 secondes le Suisse Thomas Pfyl et de 2,89 secondes le Néerlandais Jeffrey Stuut, respectivement deuxième et troisième.

Guimond a franchi la ligne d’arrivée en 1 min 16,86 s, un retard de 3,42 secondes sur le skieur le plus rapide.

« J’ai fait beaucoup d’erreurs selon moi et c’est assez spécial que j’aie eu un temps aussi bon pour une cinquième place. Je n’étais vraiment pas content de ma course. J’ai aussi fait des erreurs à l’inspection. J’ai mal jugé le parcours et ça m’a coûté cher. Selon mes courses précédentes, j’aurais pu faire un podium si je n’avais pas fait ces erreurs », a commenté le para-athlète de 17 ans.

Depuis la dernière année, le super-G est devenu une des forces d’Alexis Guimond, qui s’élancent dans toutes les épreuves de ski para-alpin. « Je m’améliore constamment. Avant, c’était le slalom géant ma force, mais mon super-G le rattrape. »

Également en action dans cette catégorie, le Britanno-Colombien Braydon Luscombe et l’Albertain Kirk Schornstein ont pris les 10e et 11e rangs.

Podiums canadiens

Dans la catégorie féminine debout, l’Albertaine Alana Ramsay (+0,86 seconde) a terminé deuxième derrière l’Allemande Andrea Rothfuss (1 min 20,59 s). La Néerlandaise Anna Jochemsen (+4,69 secondes) a fini troisième et l’Ontarienne Erin Latimer (+6,71 secondes) quatrième.

Chez les hommes avec un handicap visuel, l’Ontarien Mac Marcoux et son guide Jack Leitch (+0,82 seconde) ont fini troisième derrière les Italiens Giacomo Bertagnolli et Fabrizio Gasal (1 min 14,12 s) et les Slovaques Miroslav Haraus et Maros Hudik (+0,56 seconde), respectivement premiers et deuxièmes.

Finalement, dans la classe masculine assise, l’Albertain Kurt Oatway a conclu en septième place.

Dimanche, les Canadiens seront de retour en action pour un super combiné comprenant un super-G et un slalom. « J’espère avoir une bonne descente en super-G. Je suis un peu moins talentueux en slalom, mais ça ne me dérange pas. Je pense que je suis capable de bien faire et d’y aller à fond », a conclu Alexis Guimond.