AFP

Le Croate Borna Coric, vainqueur la veille de l'Américain John Isner, a échoué aux portes des demi-finales en s'inclinant face à l'Allemand Jan-Lennard Struff 6-4, 7-6 (7/2) jeudi à Winston-Salem.

Coric avait infligé à Isner, très en vue cet été, sa première défaite après 13 victoires de suite à Winston-Salem.

Struff, 56e au classement mondial, disputera sa première demi-finale d'un tournoi ATP depuis 2014 face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut.

Bautista Agut, 15e mondial et tête de série no 1 du dernier tournoi avant les Internationaux des États-Unis (28 août-10 sept), a battu en deux sets 6-2, 7-6 (7/3) l'Américain Taylor Fritz (no 116).

La seconde demi-finale opposera le Britannique Kyle Edmund (no 45), vainqueur de l'Américain Steve Johnson (no 46) 5-7, 6-3, 6-3, au Bosnien Damir Dzumhur (no 67) qui a surclassé en quarts de finale le Sud-Coréen Chung Hyeon (no 49) 6-4, 6-2.