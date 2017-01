AFP

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande - L'Américain Jack Sock (23e mondial), a remporté samedi le deuxième titre ATP de sa carrière en battant en finale à Auckland le Portugais Joao Sousa (44e) et espère que ce premier trophée de l'année en appellera d'autres cette saison.

Vainqueur à Houston en 2015, Sock a dominé Sousa 6-3, 5-7, 6-3 à deux jours du début des Internationaux d'Australie, première levée du Grand Chelem 2017 à Melbourne.

« Remporter le tournoi et passer toute une semaine sans être battu donne énormément de confiance, pas seulement à court terme... mais aussi pour l'année », a affirmé l'Américain.

L'an dernier, il avait déjà atteint la finale à Auckland mais, malade, il avait été obligé de déclarer forfait pour l'ultime match contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut.

En pleine forme cette année, il lui a fallu moins de deux heures pour venir à bout de Sousa qui n'avait pas perdu le moindre set de la semaine.

« Chaque titre a une saveur formidable », s'est délecté Sock.

Après avoir remporté le premier set, il semblait devoir s'imposer dès la seconde manche lorsqu'il menait 5-4 et 0-30 sur le service de Sousa. Mais le Portugais alignait quatre points pour égaliser à 5-5. Dans la foulée, il faisait le bris et revenait ensuite à un set partout. Mais Sock tenait à son titre et prenait le service de Sousa au 8e jeu de la manche décisive avant de conclure sur sa mise en jeu.