Le Français Jo-Wilfried Tsonga, 15e mondial, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Vienne en battant l'Allemand Alexander Zverev, cinquième mondial, 7-6 (6), 6-2, vendredi.

Tsonga, vainqueur à Anvers dimanche dernier après une absence de quatre semaines pour cause de blessures, affrontera en demi-finales un autre Allemand, Philipp Kohlschreiber, tombeur de l'Argentin Diego Schwartzman 7-5, 7-6 (6).

Zverev, âgé de 20 ans, a été une des révélations de l'année puisqu'il a déjà gagné cinq titres en 2017, dont deux Masters 1000, à Rome et Montréal.

Le grand Allemand (1,98 m), tombeur du Français Gilles Simon en 8e, avait commencé fort et menait 3-0, mais Tsonga parvenait à remonter son retard pour égaliser à 3-3. Les deux joueurs ne perdaient plus leurs services en première manche et se départageait dans un jeu décisif lui aussi serré. Mais après plus d'une heure de jeu, le Français parvenait à faire la différence sur une volée gagnante.

Une nouvelle fois brisé en début de seconde manche, Tsonga réussissait à reprendre le bris dans la foulée avant de dérouler pour s'imposer facilement 6-2.

Également, Lucas Pouille est sorti vainqueur face à Richard Gasquet 7-6 (5), 6-1.

Pouille, 25e joueur mondial, affrontera le Britannique Kyle Edmund, 65e et encore jamais sacré sur le circuit mais qui rêve de succéder à son compatriote Andy Murray, tenant du titre.

Après un premier set accroché, le plus jeune des deux Français a su faire la différence au service (9 as pour Pouille, 5 doubles fautes pour Gasquet) avant de dérouler face au Biterrois de 31 ans.

Edmund a vaincu l'Allemand Jan-Lennard Struff 6-2, 7-5.