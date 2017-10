AP

BALE, Suisse - L'Argentin Juan Martin del Potro a battu le Portugais Joao Sousa 6-1, 4-6, 6-1, mercredi, pour accéder au deuxième tour du tournoi de Bâle.

Del Potro, la quatrième tête de série et double champion du tournoi, a dominé son adversaire au service, réussissant neuf as et 19 coups gagnants.

Del Potro a remporté le titre à cet événement en 2012 et en 2013, défaisant chaque fois le favori local Roger Federer.

Dans un affrontement de deuxième tour, Jack Sock (no 5) a vaincu le Néerlandais Robin Haase 6-4, 2-6, 6-4 pour devenir le seul Américain à poursuivre son chemin. Ses trois compatriotes ont tous baissé pavillon.

L'Espagnol Roberto Bautista Agut est passé en quarts de finale en ayant le meilleur 6-3, 7-6 (1) contre Ryan Harrison. Dans des duels de premier tour, le Français Julien Benneteau a pris la mesure de Donald Young en deux manches de 6-4, 6-2 tandis que le Hongrois Marton Fucsovics a facilement battu Jared Donaldson 6-0, 6-1.