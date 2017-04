AFP

Le Japonais Kei Nishikori gagne deux places au classement ATP publié lundi et remonte à la 5e place au détriment de l'Espagnol Rafael Nadal, qui retombe lui à la 7e place et perd deux rangs.

Ce seul petit changement dans le top-10 pourrait avoir une incidence sur les têtes de série du tournoi de Barcelone qui commence samedi et dont Nadal est le tenant du titre après avoir battu en finale... Nishikori en 2016.

Chez les autres membres du top-20, le Français Gaël Monfils, absent depuis la mi-mars pour une blessure à la rotule, perd cinq places et se retrouve 16e mondial. Il ne devrait pas rejouer avant le mois de mai et le tournoi de Munich. Il est d'ores et déjà forfait pour le Master 1000 de Monte Carlo.

Classement ATP au 17 avril 2017 :

1. Andy Murray (GBR) 11.600 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 7.905

3. Stan Wawrinka (SUI) 5.605

4. Roger Federer (SUI) 5.125

5. Kei Nishikori (JPN) 4.310 (+2)

6. Milos Raonic (CAN) 4.165

7. Rafael Nadal (ESP) 3.735 (-2)

8. Marin Cilic (CRO) 3.385

9. Dominic Thiem (AUT) 3.385

10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.905

11. Grigor Dimitrov (BUL) 2.880 (+1)

12. Tomáš Berdych (CZE) 2.780 (+1)

13. David Goffin (BEL) 2.705 (+1)

14. Jack Sock (USA) 2.450 (+2)

15. Nick Kyrgios (AUS) 2.425

16. Gaël Monfils (FRA) 2.410 (-5)

17. Lucas Pouille (FRA) 2.306

18. Roberto Bautista (ESP) 2.145

19. Pablo Carreño (ESP) 2.025

20. Alexander Zverev (GER) 2.005