LONDRES - L'Ontarien Denis Shapovalov a eu raison de Kyle Edmund 7-6 (4), 4-6, 6-4 au premier tour du tournoi de Queen's pour un dénouement beaucoup plus heureux qu'à sa dernière confrontation contre le joueur britannique.

Au mois de février, lors d'un match de la Coupe Davis entre le Canada et la Grande-Bretagne à Ottawa, Shapovalov a été disqualifié pour avoir rageusement frappé la balle qui a atteint l'arbitre de chaise Arnaud Gabas, qui a subi un fracture de l'orbite de l'oeil.

« Je ne crois pas que je vais jamais l'oublier mais je pense que je suis passé à autre chose, a confié Shapovalov, le champion junior à Wimbledon l'an dernier. C'était un match différent. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. »

Kyrgios abandonne

Plus tôt, Nick Kyrgios a déclaré forfait en raison d'une blessure après avoir perdu le premier set 7-6 (3) face à Donald Young, un nouveau contretemps pour le joueur australien.

Kyrgios, neuvième tête de série, a glissé en disputant le deuxième point du neuvième jeu avec une égalité de 4-4 et il a eu besoin de l'intervention du soigneur pour sa hanche gauche, qui lui a causé des soucis au cours des sept derniers mois.

Après avoir perdu le bris d'égalité, il a ramassé son sac et a serré la main à Young.

La présence de Kyrgios au tournoi de Wimbledon, qui commence le 3 juillet, est incertaine.

Plus tôt, Jo-Wilfried Tsonga, no 5, a défait Adrian Mannarino 6-2, 6-2, et Grigor Dimitrov a vaincu Ryan Harrison 6-3, 6-1.

Sur le court no 1, Tomas Berdych, no 7, a pris la mesure du Belge Steve Darcis 7-5, 6-3.

Andy Murray entreprendra la défense de son titre, mardi, contre son compatriote britannique Aljaz Bedene. Le tournoi présente un tableau relevé malgré les abandons de Rafael Nadal, champion des Internationaux de France, et de Juan Martin del Potro.