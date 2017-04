AFP

L'Argentin Juan Monaco, vainqueur du tournoi de Houston en 2016, a été éliminé dès son entrée en lice dans l'édition 2017, lundi.

Monaco, retombé à la 124e place mondiale, s'est incliné sur la terre battue texane face à l'Allemand Dustin Brown, 75e au classement ATP, 7-6 (9/7), 6-3.

Il disputait seulement son troisième tournoi de la saison et avait déjà été éliminé au 1er tour à Indian Wells et Miami.

L'ancien no 10 mondial, âgé de 33 ans, a été à nouveau perturbé par sa blessure au poignet droit qui l'a tenu éloigné des terrains pendant près d'un an entre 2015 et 2016.

Monaco avait mis fin l'an dernier à Houston à une disette de titre de près de trois ans. A son palmarès figure neuf titres, dont deux conquis à Houston, en 2012 et 2016.

Un autre ancien vainqueur de l'épreuve (2004) et vétéran du circuit, l'Allemand Tommy Haas, était en lice lundi.

L'ancien no 2 mondial, qui dispute à 39 ans sa dernière saison, est venu à bout de l'Américain Reilly Opelka (no 168), de vingt ans son cadet, en trois sets 7-6 (7/5), 4-6, 6-3.

Désormais 826e mondial, Haas, qui a déjà entamé sa reconversion comme directeur du Masters 1000 d'Indian Wells, sera opposé au prochain tour au no 1 américain et 16e mondial, Jack Sock.