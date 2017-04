AFP

L'Australien Nick Kyrgios, 15e joueur mondial, ne disputera pas le tournoi de Monte-Carlo, troisième Masters-1000 de l'année, qui débute dimanche, a-t-il annoncé vendredi sur Twitter.

« Malheureusement, je ne jouerai pas à Monaco comme cela était prévu. Je travaille dur pour être prêt pour Estoril (1er - 7 mai) qui sera mon premier tournoi sur terre battue cette année », a expliqué le joueur de 21 ans, qui a qualifié l'Australie pour les demi-finales de Coupe Davis le week-end dernier.

L'absence de Kyrgios s'ajoute à une longue liste de forfaits puisque Roger Federer, le meilleur joueur de ce début de saison, le Japonais Kei Nishikori, le Canadien Milos Raonic ainsi que les Français Gaël Monfils et Richard Gasquet ne participeront pas non plus au tournoi.