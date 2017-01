AFP

Novak Djokovic, no 2 mondial, a conservé son titre à Doha en mettant fin à la série de 28 victoires de rang du Britannique Andy Murray, no 1 mondial et vainqueur du Serbe en finale du Masters de Londres en novembre dernier.

Andy Murray, après une année 2016 qui l'avait vu remporter Wimbledon et le titre olympique aux Jeux de Rio, s'est incliné 6-3, 5-7, 6-4 après 2 h 55 minutes d'un combat intense.

« Je suis bien sûr déçu, mais je pense que c'était un bon test sur le plan physique pour démarrer l'année », a souligné Murray qui restera no 1 mondial.

Djokovic, qui mène désormais par 25 victoires à 11 face à Murray qui lui avait ravi la première place mondiale au Masters 1000 de Paris-Bercy, a dû, en effet, attendre sa 4e balle de match pour conclure. Et il a fait preuve d'une grande force mentale dans la mesure où il était mené 0/30 sur sa dernière mise en jeu.

« C'est clair que c'est l'une des meilleures façons de commencer une année, s'est ensuite réjoui le vainqueur. J'ai eu trois ou quatre balles de matchs dans le 2e set. Il les a retournées et je me suis dit : "Whaou, j'espère que ce n'est pas l'heure des comptes. Il était proche". Du début à la fin, vous ne savez jamais ce qu'il va se passer avec Andy. »

Djokovic, qui aura 30 ans en mai, a ainsi renoué avec la victoire, son dernier trophée remontant au Masters 1000 de Toronto, en juillet 2016.

Andy Murray, vainqueur à Doha en 2008 et 2009, regrette surtout de n'avoir pas su saisir sa chance aux moments les plus importants.

« J'ai eu une balle de bris à 3-2. Et dans le dernier jeu, je menais 30-0 sur le service de Novak, mais je n'avais pas suffisamment appuyé mes coups. Je pense que j'avais aussi une balle de bris au premier set également... »

Samedi à Doha, Djokovic a construit son succès au filet où il a marqué 70 % des points en 35 montées. Et c'est la 20e fois que le Serbe prend le meilleur sur l'Écossais après avoir conquis le premier set.

Les deux meilleurs joueurs mondiaux vont maintenant se donner rendez-vous aux Internationaux d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année.