AFP

HALLE WESTFALEN, Allemagne - Roger Federer, numéro 5 mondial, s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi sur gazon de Halle (Allemagne), en éliminant le jeune espoir russe Karen Khachanov (no 38) 6-4, 7-6 (7-5).

Le Suisse rencontrera en finale le vainqueur du match entre Richard Gasquet (no 30) et Alexander Zverev (no 12).

Le Suisse aux 18 titres du Grand Chelem prépare en Allemagne sa rentrée à Wimbledon, où il espère conquérir un huitième titre en juillet, ce qui ferait de lui le joueur le plus titré de l'histoire sur le gazon anglais.