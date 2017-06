AFP

Roger Federer, qui prépare en Allemagne sa rentrée en Grand Chelem à Wimbledon, s'est qualifié jeudi pour les quarts-de-finale du tournoi sur gazon de Halle, en battant l'Allemand Mischa Zverev (no 29) 7-6 (7/4), 6-4.

L'actuel numéro 5 mondial, vainqueur de 18 titres du Grand Chelem, rencontrera au prochain tour le tenant du titre, l'Allemand Florian Mayer, 134e mondial, qui s'est défait du Français Lucas Pouille (no 15) en trois sets 6-7 (6/8), 6-4, 6-3.

Après avoir observé une période de repos de plus de deux mois, le Suisse de 35 ans s'est engagé en juin à Stuttgart et Halle, pour préparer le rendez-vous londonien où il tentera de décrocher un huitième titre.

Il avait cependant raté son retour la semaine dernière en s'inclinant d'entrée à Stuttgart contre Tommy Haas, qui pointait à la 302e place du classement ATP.

Contre l'aîné des Zverev, il a montré qu'il était revenu en forme, même si son jeu n'est pas encore aussi lumineux qu'au printemps dernier, lorsqu'il a remporté consécutivement l'Open d'Australie et les tournois d'Indian Wells et Miami.

Huit fois vainqueur à Halle, l'ex-numéro un mondial va bénéficier d'un tableau considérablement éclairci, puisque cinq des huit têtes de série ont été éliminés lors des deux premiers tours.

Les deux autres "survivants", le jeune prodige allemand Alexander Zverev (no 12) et l'Espagnol Roberto Bautista Agut (no 19), se rencontrent en quarts-de-finale et ne sont pas dans sa moitié de tableau.

Dans l'autre match phare de la journée, Lucas Pouille a eu du mal à rester dans le match face à un Florian Mayer impérial au service, qui n'a pas concédé un seul point sur ses cinq premiers jeux d'engagement.

Quatre jours après avoir remporté à Stuttgart le troisième titre ATP de sa jeune carrière, Pouille s'est accroché, mais a connu un passage à vide en début de 3e set, se retrouvant rapidement mené 3-0 après avoir commis plusieurs fautes directes.

Le Français va désormais pouvoir se concentrer sur sa préparation pour Wimbledon, où il avait atteint l'an dernier les quarts-de-finale.

En début d'après-midi, le Japonais Kei Nishikori, N.9 mondial, a abandonné sur blessure alors qu'il était mené 3-2 au premier set par le Russe Karen Khachanov (no 38). Il s'agit du troisième abandon consécutif de Nishikori à Halle en trois ans.

Khachanov affrontera en quart-de-finale son compatriote Andrey Rublev (no 106), vainqueur d'un autre Russe, Mikhail Youzhny (no 88).