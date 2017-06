AFP

HALLE WESTFALEN, Allemagne - Roger Federer, éliminé mercredi dernier au premier tour du tournoi de Stuttgart, aura une deuxième chance de retrouver ses sensations sur gazon avant Wimbledon, cette semaine à Halle (Allemagne), lors d'un tournoi très relevé avec huit joueurs du top-20 mondial.

Pour son entrée en lice, le Suisse aux 18 titres en Grand Chelem sera opposé à Yen-Hsun Lu (Taïwan/73e mondial), qu'il a battu trois fois en trois confrontations.

Huit fois vainqueur du tournoi à Halle, Federer était rentré chez lui en Suisse après sa défaite à Stuttgart pour se détendre et reprendre l'entraînement. « Je me sens bien, je suis reposé, je suis impatient de jouer ici », a-t-il déclaré dimanche devant la presse.

« J'ai bon espoir de mieux jouer ici qu'à Stuttgart la semaine passée », a ajouté l'actuel numéro 5 mondial, qui assure être « en forme à 100% et compétitif pour la saison sur gazon ».

Après une première partie de saison époustouflante, avec une victoire aux Internationaux d'Australie, suivie d'un doublé Indians Wells/Miami, le champion de 35 ans s'est accordé une pause de deux mois et demi, pour mieux préparer son grand objectif de la saison: Wimbledon.

Il a pourtant raté son retour en s'inclinant d'entrée à Stuttgart contre Tommy Haas, qui pointait à la 302e place du classement ATP.

S'il vient à bout de Yen-Hsun Lu, il pourrait croiser dès le deuxième tour l'un des chouchous du public, Mischa Zverev (no 29).

Gasquet-Monfils au premier tour

Le frère cadet de Mischa, le nouveau prodige allemand Alexander Zverev, numéro 12 à l'ATP et seul joueur de 20 ans dans le top-50 mondial, débutera le tournoi contre l'Italien Paolo Lorenzi (no 33).

Les deux autres favoris Nishikori (no 9) et Thiem (no 8) joueront respectivement contre l'Espagnol Verdasco (no 34) et un joueur issu des qualifications.

Côté français, les espoirs reposeront notamment sur Lucas Pouille (no 15), qui arrivera auréolé de sa victoire à Stuttgart dimanche. Le nordiste de 23 ans retrouvera sur son chemin l'Allemand Jan-Lennard Struff (no 49), qu'il a battu la semaine dernière au premier tour à Stuttgart, après avoir sauvé miraculeusement une balle de match d'un surprenant réflexe au filet.

Gilles Simon (no 35) sera lui confronté au Russe Karen Khachanov (no 38), et Benoît Paire (no 44) aura fort à faire face au tenant du titre, l'Allemand Florian Mayer, toutefois retombé au 134e rang mondial.

Quant à Gaël Monfils (no 16) et Richard Gasquet (no 30), ils devaient s'affronter dès lundi en fin de programme au premier tour, pour reprendre leur duel interrompu en 16e de finale de Roland Garros par l'abandon sur blessure de Gasquet.