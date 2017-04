Le Brésilien Thomaz Bellucci a empêché un dernier carré 100% américain dans le tournoi de Houston, en battant Sam Querrey, 25e mondial, 6-4, 3-6, 6-3, vendredi, en quarts de finale.

Jusqu'à la victoire de Belluci, 65e mondial, le tournoi texan disputé sur terre battue, pouvait devenir le premier depuis 2004, à San Jose (Californie), à avoir quatre Américains en demi-finales.

En début de journée, le grand espoir Ernesto Escobedo, 91e mondial à 20 ans, s'était qualifié pour sa première demi-finale sur le circuit ATP en battant son compatriote John Isner, vainqueur de l'épreuve en 2013 et 23e mondial, en trois sets très serrés 7-6 (8/6), 6-7 (6/8), 7-6 (7/5).

Isner a fini la rencontre avec 35 aces.

Steve Johnson (no 29) avait de son côté dominé l'Espagnol Fernando Verdasco (no 31) 6-2, 6-4, puis le no 1 américain Jack Sock (no 16) était à venu à bout d'un autre Espagnol Feliciano Lopez (no 40) 7-6 (8/6), 1-6, 6-4.

Sock est devenu le premier joueur cette saison à atteindre le chiffre symbolique des vingt victoires, pour cinq défaites, soit une victoire de plus que le Suisse Roger Federer qui a dominé le premier trimestre avec ses titres à l'Open d'Australie, Indian Wells et Miami.

En demi-finales, samedi, Belluci sera opposé à Escobedo et Johnson défiera Sock qui a déjà remporté deux titres (Auckland, Delray Beach) en 2017.