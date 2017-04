AFP

Rafael Nadal, tenant du titre, risque d'affronter l'Allemand Alexander Zverev puis le Bulgare Grigor Dimitrov avant les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo où plane l'ombre de Novak Djokovic, selon le tirage au sort effectué vendredi, deux jours avant le début du tournoi.

L'ancien no 1 mondial (actuellement 5e), en quête d'un dixième trophée en Principauté, pourrait retrouver sur sa route Zverev (20e), annoncé comme un futur cador, dès les huitièmes de finale puis l'ex-grand espoir Dimitrov (12e) qui retrouve de sa superbe cette saison.

Le tirage a été plus clément avec le no 2 mondial Djokovic, lauréat du tournoi en 2013 et 2015, qui devra toutefois sans doute écarter le Belge David Goffin (14e) ou l'Autrichien Dominic Thiem (9e) lors des quarts de finale et peut-être le fantasque italien Fabio Fognini (28e) au tour précédent.

Le no 1 mondial Andy Murray, qui fera son retour à la compétition après un mois d'absence en raison d'un coude douloureux, bénéficie d'un tableau relativement dégagé jusqu'en quarts où le Croate Marin Cilic (8e) ou le Tchèque Tomas Berdych (13e), finaliste en 2015, pourraient se retrouver sur sa trajectoire.

Le Suisse Stan Wawrinka (no 3), lauréat du tournoi en 2014, croiserait probablement un Français à ce stade de la compétition: Lucas Pouille (17e) ou Jo-Wilfried Tsonga (10e), demi-finaliste l'an passé.

Rappelons que Roger Federer (no 4), le meilleur joueur de ce début de saison, titré aux Internationaux d'Australie, à Indian Wells puis Miami, a fait l'impasse sur les tournois sur terre battue avant Roland-Garros où sa participation demeure incertaine.

Kyrgios forfait

L'Australien Nick Kyrgios, 15e joueur mondial, ne disputera pas le tournoi de Monte-Carlo, a-t-il annoncé vendredi sur Twitter.

« Malheureusement, je ne jouerai pas à Monaco comme cela était prévu. Je travaille dur pour être prêt pour Estoril (1er - 7 mai) qui sera mon premier tournoi sur terre battue cette année », a expliqué le joueur de 21 ans, qui a qualifié l'Australie pour les demi-finales de Coupe Davis le week-end dernier.

L'absence de Kyrgios s'ajoute à une longue liste de forfaits puisque le Japonais Kei Nishikori, le Canadien Milos Raonic ainsi que les Français Gaël Monfils et Richard Gasquet ne participeront pas non plus au tournoi.