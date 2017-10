Tennis Canada

Les quarts de finale du Challenger de Saguenay mettaient en vedette trois Canadiennes, vendredi. Cependant, Carol Zhao (Richmond Hill, ON), Charlotte Robillard-Millette (Blainville, QC) et Leylah Annie Fernandez (Laval, QC) n’ont pas réussi à se tailler une place au carré d’as de cette épreuve de l’ITF offrant une bourse de 60 000 $ et présentée au 23 au 29 octobre, au Club de tennis Saguenay.



Au début de la journée, la Française Jessika Ponchet était opposée à l’Américaine Francesca di Lorenzo. Dans le seul quart de finale ne comptant pas sur la présence d’une Canadienne, la jeune Française est toutefois parvenue à accéder à la demi-finale grâce à un gain de 6-3 et 6-4. Elle atteint ainsi le deuxième carré d’as d’un tournoi doté d’une bourse de 60 000 $ cette année après avoir aussi l’exploit au Challenger Banque Nationale de Granby.



Zhao espérait bien poursuivre sur sa lancée, elle qui connaît une bonne saison après avoir décroché son premier titre professionnel au Japon. Toutefois, la Hongroise Greta Arn, une ex-joueuse du Top 40, l’entendait autrement et a dominé la Canadienne en des comptes de 6-0 et 6-1.



Peu de temps après, Zhao était de retour en action aux côtés de sa compatriote Bianca Andreescu pour disputer la demi-finale contre Ponchet et la Belge Kimberley Zimmermann. Ce sont les Canadiennes qui ont remporté ce duel 6-2 et 7-5 et, après le retrait de di Lorenzi de l’épreuve du double, ont automatiquement été couronnées championnes.



À son troisième quart de finale consécutif à Saguenay, Robillard-Millette a donné du fil à retordre à la Néerlandaise Bibiane Schoofs (3e), mais s’est finalement inclinée en trois manches de 3-6, 7-6(1) et 6-2.



Lors du dernier quart de finale du simple de la journée, Fernandez (Laval, QC) a bien lutté, mais n’a pu se départir de la Chinoise Shilin Xu, tombeuse d’Andreescu au tour initial, et a plié l’échine 7-5 et 6-4.



Le Challenger Banque Nationale de Saguenay est le dernier tournoi ITF à être disputé au Québec en 2017. Il avait été précédé par les Challengers Banque Nationale de Drummondville, de Gatineau et de Granby.