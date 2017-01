AFP

MELBOURNE, Australie -Le Japonais Kei Nishikori, forfait contre la France début février au premier tour de la Coupe Davis, a réclamé un changement de formule de la compétition afin de la rendre plus courte, lundi à Melbourne en marge des Internationaux d'Australie.

« J'espère qu'il y aura des changements. Jouer (la Coupe Davis) trois fois par an, ou même quatre si on va en finale, c'est beaucoup trop. Il faut que ça soit plus court. Je pense que la plupart des joueurs espèrent du changement », a dit Nishikori, 5e mondial.

« Je ne joue pas (contre la France) à cause de mon programme qui est trop serré. Je vais jouer en Amérique du Sud, à Rio et à Buenos Aires (en février), et si je faisais en plus la Coupe Davis cela ferait beaucoup trop pour mon corps, avec Indian Wells et Miami qui viennent juste après », a-t-il dit après sa victoire sur le Russe Andrey Kuznetsov au premier tour des Internationaux d'Australie.

C'est la première fois que Nishikori renonce à disputer la Coupe Davis. Sans lui, le Japon n'a presque aucune chance d'inquiéter les Français du 3 au 5 février à Tokyo. Le no 2 nippon est Yoshihito Nishioka, 99e mondial, et le no 3 Yuchi Sugita, 124e.

La Coupe Davis est souvent délaissée par les meilleurs mondiaux, surtout les premiers tours.

L'an passé, la France avait affronté le Canada sans Milos Raonic puis la République tchèque sans Tomas Berdych.

Plus tard dans la journée, Andy Murray a tenu des propos similaires à ceux du Japonais.

« Presque tout le monde, les médias, les joueurs, semble être d'accord pour un changement de format », a-t-il dit, soulignant son attachement à l'existence d'une « grande compétition par équipes ».

Parmi les pistes évoquées lors de discussions avec d'autres joueurs, Murray a cité l'organisation des rencontres sur deux jours au lieu de trois actuellement, avec des matches en deux sets gagnants au lieu de trois.

En revanche, le Britannique a déclaré qu'aucun des joueurs avec qui il avait discuté n'était favorable à l'organisation de la finale sur terrain neutre que propose la Fédération internationale de tennis (ITF).