AFP

TOKYO, Japon - La France mène 2 à 0 face au Japon au premier tour de la Coupe Davis grâce aux victoires de Richard Gasquet et de Gilles Simon dans les deux premiers simples, vendredi à Tokyo.

Après le succès de Gasquet sur Taro Daniel en trois sets 6-2, 6-3, 6-3, Simon a creusé l'écart en battant Yoshihito Nishioka, leader japonais de rechange en l'absence de Kei Nishikori, en trois manches également, 6-3, 6-3, 6-4.

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert tenteront de qualifier la France pour les quarts de finale dès samedi dans le double, une spécialité dont ils sont no 1 et no 2 mondiaux. Leurs adversaires pourraient être Yuichi Sugita et Yasutaka Uchiyama, mais le capitaine peut changer d'avis jusqu'à une heure de la rencontre.

Préféré par Yannick Noah à Lucas Pouille, mieux classé que lui (17e contre 24e mondial), Simon a fait le boulot en deux heures de jeu contre le 85e à l'ATP.

Richard Gasquet avait mis deux minutes de plus, 2 h 02 min, mais sa domination sur Daniel, 114e mondial, a été encore plus flagrante.

Le Français, 18e mondial, a immédiatement pris la mesure de cet adversaire qu'il affrontait pour la première fois en brisant dès le premier jeu.

Solide au fond du court, il a largement dominé Daniel, un joueur nippo-américain âgé de 24 ans qui s'entraîne en Espagne. Le 114e mondial a souffert physiquement, paraissant essoufflé dès les premiers échanges accrochés.

Gasquet a notamment offert quelques jolis coups de raquette aux spectateurs qui emplissaient aux trois-quarts l'Ariake Coliseum (10 000 places).