La Britannique Johanna Konta affrontera dimanche la jeune Croate Donna Vekic, 20 ans, lors de sa première finale sur gazon et à domicile, à Nottingham, en quête d'un quatrième trophée dans sa carrière, à 26 ans.

« Je cherche toujours à m'améliorer comme joueuse quelle que soit la surface. Je suis donc heureuse d'avoir de bons résultats sur gazon », a réagi la no 1 britannique et no 8 mondiale après avoir battu assez tranquillement la Slovaque Magdalena Rybarikova 6-2, 7-5.

Éliminée d'entrée à Roland-Garros, Konta, déjà couronnée cette année à Sydney et Miami, partira avec les faveurs du pronostic face à Vekic qui a dû livrer une bataille de 2 h 48 min pour écarter la Tchèque Lucie Safarova (44e) 7-6 (5), 3-6, 7-6 (4).

Mais la Croate, professionnelle depuis 2012, a du talent à revendre comme en témoigne son palmarès : une victoire à Kuala Lumpur en 2014, et trois finales dont une à Birmingham, sur gazon, en 2013.

« Je suis très heureuse d'atteindre ma première finale de l'année. J'ai bien joué toute l'année et j'attendais avec impatience la saison sur gazon. Alors, je suis ravie que ma première finale (de l'année) soit sur gazon », a commenté Vekic après avoir bombardé Safarova de 16 as.

« J'ai beaucoup travaillé sur mon service ces derniers temps. Et c'est la première fois que je réussis 16 as dans un match. J'espère en faire autant demain », a conclu la jeune croate.