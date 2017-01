RDS.ca

Eugenie Bouchard a franchi avec succès le deuxième tour des Internationaux d’Australie.

La Québécoise a battu Shuai Peng au compte de 7-6 (5), 6-2.

Un coup gagnant pour terminer

La joueuse de Westmount affrontera la Française Pauline Parmentier ou l’Américaine Coco Vandeweghe au troisième tour.

« Je ne jouais pas très bien au premier set, j'étais un peu nerveuse, a-t-elle avoué en entrevue sur le terrain après sa victoire. Elle joue du bon tennis présentement. Je me sens mieux de jour en jour. »

Bouchard a eu de la difficulté à mettre la main sur la première manche après un bon départ. Elle avait brisé son adversaire dès le premier jeu et semblait en bonne voie de réussir un second bris, sans succès. C’est plutôt elle qui a échappé son service pour faire 4-4 et le set est demeuré serré, nécessitant le bris d’égalité.

La seconde manche a été moins longue dès le moment où elle a brisé Peng pour faire 3-1, même si elle a concédé un bris à 5-1 alors qu'elle avait trois balles de match. Elle a fermé les livres sur le jeu suivant.

Bouchard est la 49e raquette mondiale tandis que la Chinoise est classée au 83e rang de la WTA.

Auparavant, lors du seul affrontement entre les deux joueuses au tournoi d’Indian Wells de 2014, Bouchard l’avait emporté en deux manches identiques de 6-2, 6-2.