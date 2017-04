AFP

PRAGUE, Rép. tchèque - Katerina Siniakova, la 38e joueuse mondiale, emmènera l'équipe de la République tchèque, tenante du titre mais privée de ses meilleurs éléments, contre les États-Unis en demi-finale de la Fed Cup, les 22 et 23 avril, a annoncé mercredi le capitaine Petr Pala.

En l'absence de Petra Kvitova (14e), blessée en décembre à une main après une agression au couteau, le capitaine tchèque devra se passer aussi des services de Karolina Pliskova (no 3), Barbora Strycova (no 18) et Lucie Safarova (no 28).

Ces dernières ont invoqué un programme chargé ainsi que des soucis de santé, a expliqué Petr Pala.

« Elles ont déjà fait beaucoup de choses en Fed Cup, c'est pourquoi nous avons donné avec plaisir suite à leur demande », a-t-il affirmé.

Karolina Pliskova a déjà disputé depuis le début de l'année 29 matchs (27 en simple et 2 en double), Strycova 43 (22 + 21) et Safarova 44 (26 + 18), a précisé Petr Pala.

La rencontre aura lieu sur terre battue à Saddlebrook, près de Tampa Bay en Floride.

Siniakova sera épaulée de Kristyna Pliskova (no 58), soeur jumelle de Karolina, puis Denisa Allertova (no 107) et Marketa Vondrousova (no 233).

Seules Siniakova et Allertova ont déjà une certaine expérience dans cette compétition, mais il ne s'agissait que de matchs de double sans enjeu.

Les Américaines mènent 9 à 2 au bilan des confrontations mutuelles, mais les Tchèques ont remporté cinq des six dernières éditions de la Fed Cup.

Lors de la dernière confrontation, les Américaines se sont imposées par 3 victoires à 2, en demi-finale de l'édition 2009 à Brno (Rép. tchèque).

Les États-Unis sont la nation la plus titrée de l'histoire de la Fed Cup (17), mais leur dernière victoire remonte à 2000.

Le vainqueur de ce duel sera opposé en finale à la Suisse ou au Belarus.