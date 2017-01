Communiqué

Tennis Canada a annoncé mardi la composition de l’équipe qui participera aux rencontres du Groupe 1 de la zone des Amériques de la Fed Cup par BNP Paribas, présentées à Metepec, au Mexique, du 6 au 12 février.

Ainsi, Françoise Abanda (Montréal, QC), Bianca Vanessa Andreescu (Mississauga, ON) et Charlotte Robillard-Millette (Blainville, QC) ont été choisies par le capitaine Sylvain Bruneau pour représenter le Canada.

« Nous miserons sur notre nouvelle génération de joueuses pour cette rencontre, » a déclaré Bruneau. « Eugenie (Bouchard) et Aleksandra (Wozniak) avaient fait leurs débuts en Fed Cup dès un très jeune âge et cette expérience leur avait bien servi. Je crois donc qu’il en sera de même pour Bianca, Charlotte et Françoise, qui sera la leader du groupe. J’ai confiance en elles. »

Après avoir vécu son baptême en 2015, Abanda en sera à une cinquième présence à la Fed Cup. Lors du duel contre la Roumanie, en avril 2015, l’athlète de 19 ans avait remporté la plus grosse victoire de sa carrière en prenant la mesure d’Irina-Camelia Begu, alors 33e mondiale. En février dernier, elle a raflé son deuxième gain en surprenant la Biélorusse Olga Govortsova (74e) et en avril, elle a vaincu la Slovaque Jana Cepelova (124e). Abanda occupe présentement le 176e échelon du classement de la WTA. Elle a notamment été couronnée championne de trois tournois sur le Circuit de l’ITF.

Bianca Vanessa Andreescu disputera sa toute première rencontre de la Fed Cup, elle qui est âgée de 16 ans seulement. Présentement 292e raquette mondiale, elle a raflé les grands honneurs du Challenger de Gatineau l’été dernier en plus de participer à la finale du Challenger de Saguenay quelques mois plus tard. Elle a aussi connu beaucoup de succès chez les juniors avec notamment une présence au carré d’as aux Internationaux des États-Unis. Elle s'était d’ailleurs hissée au 3e rang mondial.

Charlotte Robillard-Millette, quant à elle, en est déjà à une troisième sélection au sein de l’équipe canadienne de la Fed Cup. L’athlète, qui fêtera ses 18 ans jeudi, avait récolté sa première victoire à son premier match lors d’un affrontement de double face à la Slovaquie. Elle avait également fait partie du quatuor qui avait affronté la République tchèque au premier tour du Groupe mondial en 2015.

En 2016, l’équipe canadienne s’était inclinée au premier tour du Groupe mondial II contre le Bélarus. Elle avait ensuite subi une autre défaite face à la Slovaquie lors d’une rencontre de barrage pour le Groupe mondial II. Le Canada a ainsi été rétrogradé au sein du Groupe I de la zone des Amériques.

Les nations participantes seront divisées en deux groupes de quatre équipes. Les pays gagnants de chaque groupe s’affronteront pour mériter la chance de prendre part aux qualifications pour le Groupe mondial II prévues en avril 2017, tandis que les deux pays au bas du classement seront relégués au Groupe II de la zone des Amériques pour 2018.