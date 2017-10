AFP

Après un premier set raté, la Française Caroline Garcia a renversé la situation devant la Danoise Caroline Wozniacki (no 6) pour l'emporter 0-6, 6-3, 7-5 au bout du suspense et rester dans la course pour les demi-finales des finales de la WTA, vendredi à Singapour.

La huitième mondiale décrochera le second billet pour le dernier carré si la no 1 mondiale, la Roumaine Simona Halep, s'incline dans la soirée à Singapour devant l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 4), hors course.

En revanche, si Halep s'impose, c'est la Roumaine qui accompagnera Wozniacki, qualifiée depuis mercredi, en demi-finales.

Deux jours après un duel crucial face à Svitolina (6-7 (7/9), 6-3, 7-5), la no 1 du tennis français a encore dû puiser dans ses ressources mentales et physiques pour l'emporter au terme d'un mano à mano haletant. Wozniacki a servi pour le match, à 5-4 dans la dernière manche, mais la Française, comme face à Svitolina, a affiché sa supériorité dans les moments cruciaux.

Les choses n'avaient pourtant pas bien commencé. Wozniacki, qui n'avait cédé aucun set à Garcia lors de leurs deux précédents duels, a survolé la première manche, ne laissant que sept points à la Française, et semblait se diriger vers un troisième succès aisé. Elle n'avait perdu que quatre jeux jusqu'ici au Masters, face à Svitolina (6-2, 6-0) puis Halep (6-0, 6-2).

Malgré un sursaut lorsque Garcia a servi pour le set (5-2), l'ancienne no 1 mondiale des années 2010 et 2011, lâchait encore une fois son service et la manche (6-3).

Avec un jeu plus long et moins d'erreurs, la finaliste de l'édition 2010 du Masters reprenait l'ascendant et une option sur la victoire en breakant la Française (2-1). Elle a tenu bon en effaçant deux balles de débreak dans le sixième jeu (4-2). Inférieure en puissance, la Scandinave de 27 ans a su varier le jeu lors des moments cruciaux à l'image de ce lob qui lui offrait une balle de 5-3.

Mais Garcia a fini par la faire craquer grâce à une belle résistance dans les échanges (5-5) et des retours de service puissants. La Française, qui semblait entamée physiquement, a écarté trois balles de break pour mettre la pression sur Wozniacki (6-5).

La Danoise, dont le jeu s'est délité lorsqu'elle était prêt du but, a commis une double faute au plus mauvais moment. Garcia n'a pas concrétisé sa première balle de match mais la seconde a été la bonne.