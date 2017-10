AFP

Simona Halep, battue par l'Ukrainienne Elina Svitolina vendredi à Singapour, a dit adieu aux demi-finales des finales de la WTA et risque de perdre sa place de no 1 mondiale si la Tchèque Karolina Pliskova remporte le trophée. La défaite de la Roumaine a fait une heureuse, Caroline Garcia, première Française dans le dernier carré depuis onze ans.

Garcia a remporté son deuxième match du tournoi en renversant la situation devant la Danoise Caroline Wozniacki (6e), déjà qualifiée, 0-6, 6-3, 7-5 mais cela ne suffisait pas pour découvrir le dernier carré. La délivrance ne passait que par une victoire de Svitolina, hors course, face à Halep.

Le vœu a été exaucé à l'issue d'une partie où la Roumaine, battue 6-3, 6-4, s'est montrée trop inconstante deux jours après avoir touché le fond contre Wozniacki (6-0, 6-2).

Halep devait impérativement l'emporter pour aller plus loin. Elle risque maintenant de perdre le trône de la WTA. La Tchèque Karolina Pliskova (no 3), qui l'avait occupé pendant sept semaines entre juillet et septembre, le récupérerait en cas de titre. Il lui faudra déjà écarter Wozniacki samedi.

Garcia, elle, se frottera à l'expérimentée Venus Williams (37 ans et 5e), la seule des prétendantes à avoir remporté le tournoi (2008) avec l'opportunité de marcher encore sur les traces d'Amélie Mauresmo. La Lyonnaise de 24 ans était devenue la première Française qualifiée directement pour les finales de la WTA après son ancienne capitaine de Fed Cup, finaliste en 2006 et titrée l'année d'avant.

Depuis la fin du mois de septembre, la no 1 du tennis français est sur un nuage. Elle a signé vendredi, au terme d'un mano à mano haletant, son 13e succès en 14 matchs, titres à Wuhan et Pékin inclus.

Les deux tournois remportés en Chine lui avaient permis de briguer le dernier billet pour le Masters. La blessure, à un pied, de la Britannique Johanna Konta, lui avait définitivement ouvert les portes de Singapour.

Force mentale

Après un baptême difficile face à Halep lundi (6-4, 6-2), Garcia a fait la démonstration de sa force mentale lors de deux rencontres remportées au panache, grâce à des nerfs d'acier et une remarquable endurance. « Dans le premier set, (Wozniacki) a joué incroyablement bien. J'étais en dessous et je n'y croyais pas assez, a expliqué Garcia. Puis je me suis dit que je n'avais rien à perdre et j'ai trouvé mon rythme. »

Comme Svitolina mercredi (6-7 (7/9), 6-3, 7-5), Wozniacki a servi pour le match mais son jeu s'est délité dans les moments cruciaux alors que Garcia a continué d'attaquer du fond du court sans se crisper.

Au bout du suspense, elle a battu pour la première fois l'ancienne no 1 mondiale des années 2010 et 2011, à laquelle elle n'avait pris aucun set lors de leurs deux précédents duels (2012 et 2015). Avant ce match, la Scandinave de 27 ans, n'avait lâché que quatre jeux lors du Masters, deux face à Svitolina (6-2, 6-0) et autant face à Halep (6-0, 6-2).

Il fallait ensuite espérer que la Roumaine s'incline devant l'Ukrainienne. Supérieure en puissance et plus relâchée dans ses coups, Svitolina a nettement dominé la première manche après avoir brisé son adversaire dès son premier jeu de service (2-0).

Halep a donné l'impression pendant quelques minutes de se libérer de la pression en début de seconde manche (2-0) mais Svitolina a repris l'ascendant, pour le plus grand bonheur de la Française.