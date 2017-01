AFP

Opposés à de jeunes pousses du circuit, Andy Murray et Roger Federer ont été sans pitié au deuxième tour des Internationaux d'Australie, mercredi à Melbourne, où Nick Kyrgios a de nouveau désespéré son public.

Le Britannique a écrasé le jeune Russe Andrey Rublev, l'un des espoirs du circuit à 19 ans, en trois sets 6-3, 6-0, 6-2.

Le no 1 mondial n'a passé que 1 h 37 min sur le court, pendant lesquelles il n'a pas eu une seule balle de bris à défendre.

Il affrontera au troisième tour l'Américain Sam Querrey, 32e mondial.

Murray s'est fait mal à la cheville au troisième set, mais a pu terminer la rencontre. « J'ai senti comme un petit craquement. Ensuite, ça m'a lancé jusqu'à la fin du match, mais je pouvais bouger normalement, c'était juste un peu douloureux », a-t-il dit.

La favori du tournoi ne s'est pas montré trop inquiet pour sa cheville.

« Je ne sais pas si c'est grave, mais normalement, quand on a quelque chose de grave à la cheville, on ne peut pas s'appuyer dessus, ça s'aggrave au bout de 20 ou 30 minutes », a-t-il ajouté lors de la conférence de presse d'après-match, suggérant que ce n'était pas son cas.

« Ça fait un peu mal, mais je ne crois pas qu'il y ait trop de dégâts, je verrai au réveil demain matin. Parfois ça peut enfler pendant la nuit », a déclaré le no 1 mondial.

Le Suisse Roger Federer s'est qualifié pour le troisième tour en battant le jeune Américain Noah Rubin, 20 ans, en trois sets 7-5, 6-3, 7-6 (3).

Le New-Yorkais, 200e mondial, ne s'est pas laissé donner la leçon et a même eu deux balles de set à 5-2 sur le service du maître, âgé de 35 ans, dans le troisième set.

« J'avais vu un ou deux matchs de lui, ça fait un ou deux ans qu'il est sur le circuit. Il joue bien, il a de bonnes jambes et c'est un gros combattant. Mon service m'a maintenu dans le match », a dit le quadruple vainqueur à Melbourne, auteur de 17 as.

Face à un joueur au style de contre-attaquant, Federer a pris l'initiative dans l'échange, au prix d'assez nombreuses fautes directes (41). À tel point qu'on l'a vu à un moment s'agacer contre lui-même.

« Je ne faisais pas exactement ce que je voulais faire. J'aurais voulu jouer un meilleur tennis offensif. J'ai eu un peu de mal à le faire », a-t-il avoué, même s'il évaluait positivement l'ensemble de son match.

« J'ai été un peu plus régulier que face à Jürgen Melzer (son premier adversaire) contre lequel j'avais perdu le deuxième set alors que je menais. Ma concentration était un peu meilleure », a-t-il commenté.

Seulement tête de série no 17 après s'être arrêté pendant six mois, le Suisse, quatre fois vainqueur à Melbourne, va passer un test très sérieux dès le troisième tour contre Tomas Berdych, 10e mondial. L'an passé, il avait battu le Tchèque en trois sets en quarts de finale.

« Ce n'est pas un tirage facile. Il m'a déjà battu à New York, à Wimbledon et aux Jeux. Je suis sûr qu'il voudra me battre ici aussi. C'est un grand joueur et j'aime beaucoup son jeu. Ce sera difficile », a dit Federer qui mène toutefois 16 à 6 dans ses duels avec Berdych, ayant remporté les cinq derniers.

Wawrinka ne perd pas de temps

Le Suisse Stan Wawrinka, 4e mondial, a accéléré pour franchir le deuxième tour des Internationaux d'Australie aux dépens de l'Américain Steve Johnson (30e) en trois sets 6-3, 6-4, 6-4.

Wawrinka, vainqueur du dernier Grand Chelem en date aux Internationaux des États-Unis et des Internationaux d'Australie en 2014, était passé près de la défaite au premier tour contre le Slovaque Martin Klizan (cinq sets).

Face à Johnson, il n'a pas cédé une seule fois son service et s'est imposé en moins de deux heures.

Il affrontera au prochain tour le Serbe Viktor Troicki (35e) qui a vaincu l'Italien Paolo Lorenzi (43e) en cinq manches de 6-3, 1-6, 7-6 (3), 3-6 et 6-3.

Kyrgios éliminée

L'Australien Nick Kyrgios a continué de désespérer ses partisans en s'inclinant dès le deuxième tour face à l'Italien Andreas Seppi, 89e mondial, en cinq sets 1-6, 6-7 (1), 6-4, 6-2, 10-8.

Le no 1 local, âgé de 21 ans, a gaspillé un avantage de 2 sets à 0 puis a manqué une balle de match à 8-7 dans le cinquième set.

Le classement de Seppi, 32 ans, est un peu trompeur car l'Italien a occupé la 18e place mondiale en 2013, mais Kyrgios, qui a l'un des plus gros potentiels du circuit mais aussi l'un des plus sous-exploités, avait largement les moyens de passer.

Comme souvent, il a perdu sa concentration dès que Seppi a commencé à mieux jouer. Il a balancé sa raquette au sol après la perte de son service à la fin de la troisième manche. Cet accès de rage lui a valu un point de pénalité car il avait déjà reçu un avertissement pour avoir proféré une obscénité.

Par la suite, son attitude a souvent frôlé la nonchalance. On l'a vu par exemple exécuter un coup entre les jambes tout à fait inutile. Malgré tout l'Australien s'est ressaisi dans le cinquième set et n'a pas été loin de passer...

« J'étais concentré sur mon jeu et pas sur ce qu'il faisait », a dit l'Italien. « Je n'étais pas dans le rythme au début, mais j'ai continué à me battre et j'ai commencé à être meilleur sur les points importants ». Il affrontera le Belge Steve Darcy au troisième tour.

Berdych attend Federer

Le Tchèque Tomas Berdych, 10e mondial, attend Roger Federer dans ce qui sera le premier grand choc du tournoi au troisième tour après sa victoire sur l'Américain Ryan Harrison (82e) par la marque de 6-3, 7-6 (6), 6-2.

Berdych est allé au moins en quarts de finale des six dernières éditions des Internationaux d'Australie (demies en 2014 et 2015).

Nishikori et Tsonga passent aussi

Le Japonais Kei Nishikori, 5e mondial, a dominé le Français Jérémy Chardy en trois sets de 6-3, 6-4, 6-3 pour se qualifier pour le troisième tour.

Chardy, 72e joueur mondial, aurait pu faire douter son adversaire dans la deuxième manche lorsqu'il a eu deux fois le point de bris, puis dans la troisième où il a pris d'entrée le service du Japonais, mais il n'a pas su conserver son avantage à cause de trop nombreuses fautes (53 contre 30 du Nippon).

Nishikori sans problème contre Chardy

Nishikori affrontera au troisième tour le Slovaque Lukas Lacko qui a vaincu l'Israélien Dudi Sela en 4 sets de 2-6, 6-3, 6-2 et 6-4.

De son côté, le Français Jo-Wilfried Tsonga a su être sérieux dans le vent qui soufflait fort sur Melbourne pour passer facilement le deuxième tour aux dépens du Serbe Dusan Lajovic, 94e mondial, en trois sets 6-2, 6-2, 6-3.

Tsonga, 12e mondial, a toujours fait la course en tête grâce à six bris et à un bon service (15 as).

« Il y avait énormément de vent et c'est difficile d'être très serein quand la balle bouge beaucoup. C'était important d'être sérieux et de terminer ce match. Je n'avais pas de grosses sensations de frappe, mais c'est tout à fait normal vu les conditions », a commenté le Manceau, âgé de 31 ans.

« J'ai fait un bon match sérieux avec un bon niveau de jeu. Je suis bien entré dans la partie. J'avais un peu plus de mal à lire les trajectoires de l'adversaire précédent (le Brésilien Thiago Monteiro), qui était gaucher. Aujourd'hui c'était un peu plus standard donc j'étais plus à l'aise », a-t-il expliqué.

Le Français a seulement regretté d'avoir cédé un « dé-bris » au début du troisième set.

« J'aurais pu gagner encore plus facilement. Il va falloir que je gomme les petites sautes de concentration », a-t-il dit.

Tsonga aura un premier gros test au troisième tour contre l'Américain Jack Sock, 20e mondial, qui a battu l'espoir russe Karen Kachanov en trois manches.

Parfois comparé à un Nadal droitier, Sock est réputé pour son gros lift en coup droit.

« C'est un joueur en confiance et qui est en train de confirmer », a dit le Français.