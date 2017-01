AP AFP

MELBOURNE, Australie - Le Suisse Stan Wawrinka, 4e mondial, s'est sorti d'un très mauvais pas face au Slovaque Martin Klizan, 34e mondial, pour l'emporter en cinq sets 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4, au premier tour des Internationaux d'Australie, lundi à Melbourne.

Le vainqueur de l'édition 2014 et du dernier US Open a été mené 4-3, 40-15, avec un bris de retard dans le cinquième set avant de remonter.

La fin de match a été marquée par un petit incident lorsqu'un coup de Wawrinka a touché de plein fouet dans les jambes son adversaire monté au filet, au neuvième jeu du dernier set. Le Suisse a immédiatement franchi le filet pour s'excuser.

« Ce n'était pas mon meilleur tennis mais je me suis bien battu. Je suis passé près de la défaite. Klizan est un joueur dangereux », a reconnu le champion de Roland-Garros 2015, qui a eu de gros problèmes face aux grands coups droits de gaucher décroisés du Slovaque.

Wawrinka affrontera au deuxième tour l'Américain Steve Johnson, 30e mondial.

Nishikori doit trimer dur

La cinquième tête de série Kei Nishikori a quant à lui connu un lent départ, il est passé par toute la gamme des émotions, mais il est parvenu à défaire Andrey Kuznetsov en cinq manches de 5-7, 6-1, 6-4, 6-7 (6), 6-2 au premier tour.

Le Japonais, qui a atteint les quarts de finale à Melbourne Park au cours des deux dernières années, a peiné pendant trois heures 34 minutes et il s'est notamment effondré lors du bris d'égalité de la quatrième manche.

Nishikori menait le bris d'égalité 5-2 quand le Russe est venu de l'arrière pour remporter quatre points consécutifs. Kuznetsov a forcé la tenue d'un set ultime à sa deuxième balle de manche. Lors de la manche décisive, Nishikori a brisé le service de son rival aux quatrième et huitième jeux.

Nishikori aura maintenant rendez-vous au tour suivant avec le Français Jérémy Chardy, qui a profité d'un abandon au premier set de l'Espagnol Nicolas Almagro, blessé au mollet droit. Ce dernier tirait de l'arrière 4-0.

Tomas Berdych, la dixième tête de série et finaliste au tournoi de Wimbledon en 2010, ne s'est pas non plus éternisé sur le terrain. Après avoir remporté 6-1 la première manche de son affrontement contre l'Italien Luca Vanni, il a vu son adversaire déclarer forfait après seulement 32 minutes de jeu.

Murray souffre, mais passe

Le Britannique Andy Murray, no 1 mondial, a squant à lui souffert pendant deux sets avant de se débarrasser de l'Ukrainien Illya Marchenko, 95e mondial, 7-5, 7-6 (7/5), 6-2.

L'Ecossais, cinq fois finaliste malheureux à Melbourne, affrontera au deuxième tour le Russe Andrey Rublev, 152e mondial issu des qualifications.

Murray a perdu trois fois son service: d'entrée, en commetttant trois doubles fautes, puis au moment de servir pour le premier set et une dernière fois dans la troisième manche.

On l'a vu souvent pester contre lui-même au changement de côté, alors qu'il tentait de récupérer dans une chaleur assez forte (32 degrés).

« Pour être honnête, ce n'était pas mon meilleur match. Les conditions étaient assez différentes de celles de l'entraînement. Ces derniers jours, il faisait plutôt frais et c'était souvent couvert. Dans ces conditions, la balle était un peu plus basse et facile à contrôler. Et puis je n'ai pas bien servi et je ne me déplaçais pas très bien non plus », a reconnu Murray.

Retour gagnant de Federer

Le Suisse Roger Federer, retombé à la 17e place mondiale, a fait un retour gagnant en Grand Chelem en éliminant l'Autrichien Jürgen Melzer en quatre sets 7-5, 3-6, 6-2, 6-2, lundi au premier tour des Internationaux d'Australie.

Au deuxième tour, il affrontera l'Américain Noah Rubin (200e).

Le Français Jo-Wilfried Tsonga, 12e mondial, a pour sa part lâché un set au Brésilien Thiago Monteiro (83e) avant de se qualifier pour le deuxième tour en l'emportant 6-1, 6-3, 6-7 (5/7), 6-2.

Il affrontera le Serbe Dusan Lajovic (94e), tombeur du Français Stéphane Robert.

Tsonga a eu un passage à vide dans le troisième set (19 fautes directes), manquant notamment des volées faciles dans le bris d'égalité. Mais il n'a jamais paru en danger.

L'Australien Bernard Tomic, classé 27e tête de série, s'est quant à lui défait du Brésilien Thomaz Bellucci en trois manches de 6-2, 6-1, 6-4. Tomic a connu un bon match au service, effectuant 12 as, et il a profité de ses chances en concrétisant cinq de ses 12 balles de bris.

Dans d'autres affrontements de premier tour, Viktor Troicki (no 29) a difficilement battu Damir Dzumhur 6-4, 6-4, 2-6, 2-6, 6-3 tandis que Ryan Harrison a eu le meilleur sur Nicolas Mahut en trois sets de 6-3, 6-4, 6-2. Le Croate Marin Cilic, 7e mondial, a quant à lui retourné la situation face au Polonais Jerzy Janowicz, 273e, pour s'imposer en cinq sets 4-6, 4-6, 6-2, 6-2, 6-3