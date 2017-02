AFP

Kristina Mladenovic, 23 ans, et Yulia Putintseva, 22 ans, n'ont aucun respect pour leurs ainées, Roberta Vinci, la tenante du titre âgé de 33 ans, et Svetlana Kuznetsova, 31 ans, battues en quarts de finale du tournoi WTA de Saint-Pétersbourg.

« J'ai juste essayé de répéter ma performance d'hier (jeudi contre Venus Williams). J'ai encore commencé fort, en servant bien et en étant agressive », a réagi la Française 51e mondiale après avoir dominé 6-1, 6-4 Vinci, pourtant nettement mieux placée qu'elle (21e).

« Je me suis battue parce que le match aurait pu très bien tourner en sa faveur. Et c'est la confiance en mon tennis qui a fait la différence à la fin », a commenté Putintseva, la Kazakhstanaise, 34e mondiale, après sa victoire 6-3, 6-7 (4), 7-5 face à la Russe pourtant 8e joueuse mondiale.

Si Mladenovic a surfé sur son succès de prestige face à Venus Williams pour déborder d'entrée l'Italienne, Putintseva a fait preuve d'une grande maturité et de courage. Menée 5-3 dans le dernier set, elle a aligné les quatre derniers jeux pour s'imposer après près de trois heures de combat (2 h 43).

« Je ne me sentais pas bien pendant tout le match. A la fin, j'aurais pu renverser la situation, mais je ne parvenais pas à conserver mes services. Et j'en suis bien triste », a réagi la Russe qui évoluait pour la première fois de sa carrière dans l'ancienne capitale impériale.

« C'était une belle opportunité de jouer ici. J'avais un bon tirage au sort, mais je n'ai pas pu en tirer profit. C'est dommage. Mais j'espère y revenir », a ajouté Kuznetsova.

Mladenovic et Putintseva, en quête toutes deux d'un premier trophée sur le circuit, affronteront pour une place en finale respectivement la jeune Russe Natalia Vikhlyantseva, 115e mondiale et 19 ans, et la Tchèque Dominika Cibulkova, 27 ans et 5e joueuse mondiale.