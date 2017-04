AFP

NEW YORK - Les avocats de la Québécoise Eugenie Bouchard, victime d'une commotion cérébrale lors des Internationaux des États-Unis en 2015, ont accusé vendredi la Fédération américaine de tennis d'avoir détruit volontairement les images de vidéo-surveillance de l'incident survenu dans les vestiaires.

Le cabinet d'avocats Morelli a saisi un tribunal new-yorkais pour destructions de preuves.

« La plaignante demande respectueusement que le tribunal enregistre que les prévenus ont détruit volontairement et en toutes connaissances de cause des images de vidéo-surveillance relatives à la plainte de notre cliente alors qu'il leur avait notifié par avance que ces preuves devaient être conservées », ont indiqué les avocats.

« La plaignante réclame respectueusement qu'une conclusion défavorable aux prévenus soit prononcée dans le cadre de l'affaire », ont poursuivi les avocats.

Après les Internationaux des États-Unis de 2015, Bouchard a traîné la Fédération américaine de tennis, organisatrice du quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, devant les tribunaux.

La no 1 canadienne s'était blessée à la tête le 4 septembre 2015 après un match de double mixte dans les vestiaires à cause d'une « substance glissante, étrangère et dangereuse ».

Bouchard, victime d'une commotion cérébrale, avait dû déclarer forfait pour les Internationaux des États-Unis alors qu'elle était encore en lice en simple, double dames et double mixte.

L'ancienne no 5 mondiale, finaliste à Wimbledon en 2014, n'avait plus rejoué de la saison 2015 après sa mésaventure new-yorkaise.

Depuis son impressionnante saison 2014, où elle avait atteint également les demi-finales des Internationaux d'Australie et de Roland-Garros, Bouchard est rentrée dans le rang. Elle n'a plus dépassé depuis 2015 le 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem et occupe désormais la 56e place mondiale.