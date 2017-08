Tout récemment Jo-Wilfried Tsonga a eu beaucoup de difficultés à jouer à la hauteur de son talent disputant seulement deux matches à Montréal et Cincinnati. D’ailleurs depuis Roland-Garros alors qu'il s'incline devant l'humble Renzo Oiivo, 91e mondial, devant ses partisans, on se demande bien ce qui ne tourne pas rond chez le Français. Lui-même n'arrive pas à mettre le doigt sur le bobo puisqu'il travaille fort, joue bien à l'entraînement et est super heureux dans sa vie personnelle depuis la naissance d'un premier enfant. Prêt à réaliser un grand coup au dernier Grand Chelem de l'année, il se dit en appétit pour aller loin aux Internationaux des États-Unis.

Après ce que notre Canadien a réalisé comme exploit à Montréal avec des victoires sur des géants comme Rafaël Nadal et Juan Martin del Potro, Jo est mieux d'être au garde-à-vous parce que l'ado est puissant, imprévisible, sans peur, tonique, ambitieux et mieux encore, il prend le jeu à son compte, joue de façon super offensive en ne permettant pas à l'adversaire de s'organiser.

Dès la première partie, Tsonga rate ses premières balles et découvre que la petite merveille est d'attaque. Fort de quatre victoires de suite dans le Big Apple, Shapovalov frappe vite et fort avec un bris d'entrée. Il passe à l'offensive avec beaucoup de facilité pilonnant le revers de Tsonga, le défiant aussi avec succès en coup droit et en montant à la volée qu'il dépose si justement à chaque fois.

Shapovalov est déterminé, mordant, confiant et tellement offensif que même un joueur de la trempe de Tsonga est complètement déclassé. Après avoir remporté le premier set 6-4, Denis n'a qu'une petite balle de bris à sauver au 2e ce qu'il fait avec brio en servant sortant sur le revers de Tsonga et en enchaînant avec punch. Il s'offre même le bris pour filer à nouveau avec le set 6-4. Notre Canadien fait les bons choix tactiques et il est précis comme une montre suisse lorsqu'il foudroie l'adversaire avec ses coups droits et revers lasers.

En fait, le seul moment qui échappe à l'Ontarien est lorsqu'il sert pour le match à 5-4. Mais comme il ne pleure pas longtemps sur le lait renversé, il oublie ses petites bévues, se souvient plutôt qu'il a dominé Tsonga pendant presque tout le match et retrouve son brio en attaque pour remporter le bris d'égalité du 3e set. Denis Shapovalov est tellement impressionnant dans sa façon de se comporter au coeur de la compétition! Et que dire encore une fois de la qualité de ses frappes... Wow! Kyle Edmund est mieux de bien se tenir au prochain tour!

Malheureusement, les nouvelles ne sont pas réjouissantes pour Eugenie Bouchard. D'abord je continue de dire qu'elle n'a pas suffisamment confiance en son service et cela lui nuit énormément. Malgré le fait qu'elle est brisée deux fois au premier set devant la Russe Evgeniya Rodina, Genie mène 6-5. Après cela, elle donne huit points de suite pour tirer de l'arrière 4-0 au bris d'égalité que Rodina gagnera facilement. Mais que se passe-t-il dans sa tête à ce moment-là? Je n'arrive vraiment pas à m'expliquer pourquoi elle fait huit cadeaux de suite. Pourquoi cet immense passage à vide en fin de manche?

Pire au 2e set alors que Bouchard brise d'entrée, mais perd son service trois fois de suite sans vraiment offrir énormément de combativité. Pour retrouver la confiance, il n'y a pas beaucoup d'autres options que d'accepter de jouer les plus petits tournois pour retrouver les bons comportements en fin de set et de match.