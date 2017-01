AP

SYDNEY, Australie - Caroline Wozniacki, ancienne no 1 mondiale, a poursuivi sa préparation en vue des Internationaux d'Australie avec une victoire de 6-3, 2-6, 6-4 aux dépens de Monica Puig, médaillée d'or olympique, au tournoi de Sydney.

Wozniacki, qui a terminé les années 2010 et 2011 au sommet de la hiérarchie mondiale, n'a jamais gagné un tournoi majeur et elle est résolue à se reprendre après son élimination d'entrée de jeu l'an dernier aux Internationaux d'Australie.

Puig s'est ressaisie et elle a forcé la présentation d'une manche décisive mais Wozniacki a réussi le bris rapidement et a conservé son calme pour l'emporter après deux heures et 10 minutes.

Dominika Cibulkova, troisième tête de série, championne des Finales de la WTA l'année dernière et finaliste aux Internationaux d'Australie en 2014, a amorcé le tournoi par un gain de 6-2, 6-0 aux dépens de Laura Siegemund. Johanna Konta, no 6, et Roberta Vinci, no 9, ont également triomphé.

Les Américaines Christina McHale et CoCo Vandeweghe ont obtenu des victoires aux dépens de têtes de série. McHale a pris la mesure de Kateryna Bondarenko, no 4, 4-6, 7-5, 6-2 et Vandeweghe menait 6-2, 4-0 lorsque Elena Vesnina, no 8, a abandonné.

L'espoir australienne Samantha Stosur, championne des Internationaux des États-Unis en 2011, a subi une autre défaite au premier tour, s'inclinant 6-3 et 6-1 aux dépens d'Anastasia Pavlyuchenkova en 63 minutes.

Dans des matchs en fin de journée, Daria Gavrilova a éliminé Donna Vekic 6-3, 7-6 (1) et Duan Yingying a triomphé 7-5, 3-6, 6-0 d'Irina Falconi.

Au tableau messieurs, Philipp Kohlschreiber, no 5, a défait Fabio Fognini 6-4, 6-4, Matthew Barton a vaincu Kyle Edmund 7-6 (3), 7-6 (5) et Daniel Evans l'a emporté 6-3, 4-6, 6-3 aux dépens de Thiago Monteiro.

Au tournoi international de Hobart, Andrea Petkovic a entrepris son tournoi avec un gain de 6-4, 6-0 aux dépens de Nicole Gibbs et Johanna Larsson, no 11, a défait Kristyna Pliskova 6-7 (5), 6-3, 6-1. Lucie Safarova a également franchi le premier tour, tandis que l'ancienne gagnante des Internationaux de France, Francesca Schiavone, s'est inclinée face à Jana Jett. La Française Kristina Mladenovic, no 7, a également perdu face à Elise Mertens.

À Auckland, en Nouvelle-Zélande, Steve Johnson, no 7, a peiné au début lors d'un match entre deux joueurs aux styles contrastants mais il a eu raison du Français Stéphane Robert 6-4, 6-3.

Feliciano Lopez, no 6, a rebondi après avoir perdu la première manche pour vaincre Michael Venus, classé au 1035e rang mondial, Michael Venus 3-6, 6-4, 6-3.

Jiri Vesely, qui a gagné son seul titre du circuit ATP jusqu'ici à Auckland en 2015, et Robin Haase ont aussi passé au tour suivant.