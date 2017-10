Communiqué

SAGUENAY – Les derniers matchs du premier tour du simple du Challenger Banque Nationale de Saguenay ont été disputés mercredi ainsi que quelques matchs du deuxième tour. Les deux Canadiennes en action, Carol Zhao et Charlotte Robillard-Millette, ont toutes les deux goûté à la victoire à cette épreuve de l’ITF offrant une bourse de 60 000 $ et présentée au 23 au 29 octobre, au Club de tennis Saguenay.



Zhao avait la lourde tâche de se mesurer à la Belge An-Sophie Mestach, qui a déjà occupé le 98e rang mondial, dans son match de deuxième tour. Le début de l’affrontement a été ponctué de bris, mais Zhao est parvenue à remporter son service pour prendre les devants et empocher la manche. La Canadienne a poursuivi sur sa lancée au deuxième acte pour accéder aux quarts de finale grâce à un gain de 6-4 et 6-2.



Charlotte Robillard-Millette était la seule Canadienne à ne pas avoir encore disputé son match de premier tour. Opposée à Chieh-Yu Hsu, de Taïpei, la jeune Robillard-Millette a dominé sa rivale et n’a mis qu’un peu moins d’une heure pour assurer sa place au deuxième tour en des comptes de 6-4 et 6-2.



Le dernier duel de la journée mettait aux prises deux tandems canadiens de double, et ce sont finalement Bianca Andreescu et Carol Zhao qui ont eu raison de Anca Craciun et de Petra Januskova par la marque de 6-4 et 6-4. Avec cette victoire, elles atteignent la demi-finale du double.



Le tournoi a perdu deux autres têtes de série mercredi. En effet, la favorite Risa Ozaki, du Japon, est tombée aux mains de l’Américaine Francesca di Lorenzo, tandis que la Belge Ysaline Bonaventure (8e) pliait l’échine face à Maria Mateas, des États-Unis, au terme d’une bataille de près de trois heures. La seule tête de série à remporter son match mercredi, autre que la canadienne Carol Zhao, était la néerlandais Bibiane Schoofs, qui a eu raison de la Serbe Jovana Jaksic.



Le Challenger Banque Nationale de Saguenay est le dernier tournoi ITF à être disputé au Québec en 2017. Il avait été précédé par les Challengers Banque Nationale de Drummondville, de Gatineau et de Granby.