Communiqué

SAGUENAY – Deux Canadiennes prenaient part au deuxième tour du Challenger Banque Nationale de Saguenay, jeudi. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, Charlotte Robillard-Millette et Leylah Annie Fernandez ont toutes les deux atteint les quarts de finale de cette épreuve de l’ITF offrant une bourse de 60 000 $ et présentée au 23 au 29 octobre, au Club de tennis Saguenay.



Robillard-Millette a été la première des deux à sauter sur le terrain contre la Slovaque Michaela Honcova. Après quelques bris de part et d’autre, la jeune Canadienne a réussi à conserver son service, puis à empocher la manche initiale après 29 minutes de jeu. La Slovaque a semblé vouloir renverser la vapeur, mais Robillard-Millette est revenue à la charge vers la fin de la deuxième manche pour finalement arracher un gain de 6-3 et 7-5. Elle atteint ainsi les quarts de finale du tournoi de Saguenay pour une troisième année consécutive.



Fernandez, 15 ans, tentait d’accéder à son premier quart de finale professionnel et a réussi avec brio. En effet, la Canadienne n’a fait qu’une bouchée de l’Américaine Maria Mateas. À la première manche, elle a converti trois de ses quatre balles de bris pour prendre les devants. Bien qu’elle soit la plus jeune joueuse du tournoi, Fernandez a su tenir tête à sa rivale pour l’emporter en des comptes de 6-1 et 6-4.



En double, Robillard-Millette et sa partenaire américaine Julia Elbaba étaient opposées aux favorites Emina Bektas, des États-Unis, et Alexa Guarach, du Chili. Le tandem canado-américain a subi un revers de 6-1 et 6-0.



La Néerlandaise Bibiane Schoofs (3e) a eu fort à faire avant d’indiquer la sortie à l’Américaine Maria Sanchez en trois manches chaudement disputées dans un match qui aura duré près de trois heures. L’Américaine Francesca di Lorenzo et la Chinoise Shilin Xu ont également accédé aux quarts de finale.



Le Challenger Banque Nationale de Saguenay est le dernier tournoi ITF à être disputé au Québec en 2017. Il avait été précédé par les Challengers Banque Nationale de Drummondville, de Gatineau et de Granby.