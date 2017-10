Communiqué

Quatre joueuses tentaient de se qualifier pour la finale du Challenger de Saguenay, samedi, et ce sont Greta Arn et Bibiane Schoofs qui auront la chance de concourir pour le titre de cette épreuve de l’ITF offrant une bourse de 60 000 $ au Club de tennis Saguenay.

La première demi-finale de la journée mettait en vedette la Hongroise Greta Arn, une ex-membre du Top 40, et la jeune Chinoise Shilin Xu, une joueuse issue des qualifications. Arn a amorcé le match en lionne, brisant sa rivale trois fois en neuf occasions et produisant quatre aces à la manche initiale. Il ne lui aura d’ailleurs fallu qu’un peu plus de 30 minutes pour empocher la manche. Xu, qui est âgée de 19 ans, n’était toutefois pas prête à baisser les bras aussi facilement et a brisé la Hongroise d’entrée de jeu au deuxième acte. Cependant, tous ses efforts ont été vains face à une joueuse beaucoup plus aguerrie et la Chinoise a dû s’avouer vaincue en des comptes de 6-1 et 6-4.

Dimanche, Arn participera à sa première finale professionnelle depuis le mois de janvier 2011 alors qu’elle était couronnée championne d’un tournoi de la WTA en Nouvelle-Zélande. La Hongroise, qui avait accroché sa raquette en 2013 pour étudier en architecture, ne dispute que son septième tournoi depuis son retour à la compétition. Cette semaine, Arn n’a concédé que 13 jeux en quatre matchs et a remporté trois manches par 6-0.

Dans l’autre demi-finale, la Néerlandaise Bibiane Schoofs (3e) croisait le fer avec la Française Jessika Ponchet. Seule tête d’affiche encore en lice, Schoofs s’est présentée à Saguenay forte de sa récente finale en France. Après une chaude lutte d’un peu plus d’une heure, Ponchet prenait les devants en remportant le jeu décisif.

La Française semblait partie pour la gloire lorsqu’elle a ravi le service de la Néerlandaise dès le premier jeu du deuxième acte, mais Schoofs a rapidement remis les pendules à l’heure. Schoofs a encore une fois profité de balles de bris vers la fin de la manche pour forcer la tenue d’une manche décisive. Après deux heures et demie de bataille, Schoofs a obtenu son billet pour la finale grâce à un gain de 6-7(3), 7-5 et 6-3. La finale sera présentée dimanche, à compter de midi.

Le Challenger de Saguenay est le dernier tournoi ITF à être disputé au Québec en 2017. Il avait été précédé par les Challengers de Drummondville, de Gatineau et de Granby.