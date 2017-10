Communiqué

Saguenay – Après une journée d’affrontements du premier tour, les canadiennes Carol Zhao et Leylah Annie Fernandez ont atteint le deuxième tour du Challenger Banque Nationale de Saguenay.



Mardi, quatre Canadiennes étaient au programme du simple. Après avoir concédé la manche initiale, Zhao a réussi à renverser la vapeur et à niveler la marque contre la Russe Elena Bovina, une ex-joueuse du top-15 mondial. Menée par un bris au troisième acte, Zhao a encore une fois fait preuve de résilience pour ramener les pendules à l’heure et dominer le jeu décisif avant de l’emporter 1-6, 6-3 et 7-6(3) après un peu plus de deux heures de bataille.



En après-midi, lors d’un duel canadien, la plus jeune joueuse du tableau, Leylah Annie Fernandez, 15 ans, a eu raison de la Torontoise Isabelle Boulais. Après une première manche chaudement disputée, Fernandez a pris les commandes du match pour dominer sa rivale en des comptes de 7-5 et 6-2. Fernandez signe ainsi un premier gain dans une épreuve Challenger dotée d’une bourse de 60 000 $. Un peu plus tôt cette année, elle est devenue la première joueuse née en 2002 à remporter une victoire au tableau principal d’un Challenger offrant une bourse de 25 000 $.



Lors du dernier match de la journée, Bianca Andreescu (Mississauga, ON), finaliste de 2016, se mesurait à la Chinoise Shilin Xu. Loin de se laisser abattre par la perte de la première manche, Andreescu est revenue en force pour mettre la main sur la deuxième sans accorder un seul jeu à son adversaire. Les choses ont toutefois été plus compliquées au dernier acte et la Canadienne a été incapable de s’accrocher à une avance au jeu décisif et a concédé la victoire en des comptes de 7-5, 0-6 et 7-6(3).



Deux équipes canadiennes de double étaient également en action mardi alors qu’Anca Craciun et Petra Januskova indiquaient la sortie aux Américaines Kennedy Shaffer et Ronit Yurovsky. Par la suite, Fernandez et Catherine Leduc ont été les victimes de la Française Jessika Ponchet et de la Belge Kimberley Zimmermann.



Les têtes de série ont connu leur lot de difficulté et trois d’entre elles sont tombées au combat. Ainsi, la Mexicaine Victoria Rodriguez (5e) s’est inclinée face à Zimmermann, la Suisse Amra Sadikovic (7e) a subi le même sort contre la Slovaque Michaela Honcova alors que l’Américaine Emina Bektas (6e) perdait aux mains de sa compatriote Julia Elbaba.



Le Challenger Banque Nationale de Saguenay est le dernier tournoi ITF à être disputé au Québec en 2017. Il avait été précédé par les Challengers Banque Nationale de Drummondville, de Gatineau et de Granby.