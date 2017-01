AFP

PERTH, Australie - La paire mixte française, composée de Kristina Mladenovic et de Richard Gasquet, a remporté samedi la Coupe Hopman à Perth (Australie), grâce à deux victoires à une sur l'équipe américaine, formée de Jack Sock et Coco Vandeweghe.

Il s'agit du deuxième titre pour la France dans cette compétition, après celui de la paire Jo-Wilfried Tsonga/Alizé Cornet en 2013.

En l'emportant, la France prive les Etats-Unis d'une septième couronne.

En 2012, Gasquet, déjà, associé à Marion Bartoli, avait atteint la finale, où la paire française s'était inclinée face aux Tchèques Petra Kvitova et Tomas Berdych.

Gasquet a tout d'abord vaincu Sock en trois sets accrochés 6-3, 5-7, 7-6 (8/6), durant lesquels le Français a réussi à sauver une balle de match en faveur de son adversaire.

« J'ai essayé de me concentrer sur moi-même, sur mon jeu et d'être fort mentalement », a confié le Biterrois après le match.

« C'était d'autant plus difficile que je connais bien (Sock), c'est un grand ami à moi. Mais une fois sur le court, ça ne compte plus », a-t-il ajouté.

Avant de souligner: « je me devais de me batte contre lui comme je me bats contre n'importe quel joueur. Cette fois-ci, j'ai gagné, la prochaine fois, ce sera peut-être lui, c'est ça le sport ».

Vandeweghe a ensuite permis à son pays d'égaliser, grâce à sa victoire sur Mladenovic 6-4, 7-5.

La 36e joueuse mondiale était tellement dans son match qu'elle en a cassé sa raquette. À la fin de la rencontre, elle l'a offerte à un fan dans le public.

« Ah oui, je l'ai cassée? Je ne m'en souviens plus, a-t-elle plaisanté après la rencontre. J'essayais juste de garder mon équipe en vie ».

C'est donc le double mixte, comme la veille pour les Français face à la Suisse de Roger Federer, qui a été décisif: et à ce petit jeu, la paire Gasquet/Mladenovic a été la plus forte 4-1, 4-3 (5/0).

Cette compétition, qui prépare pour les Internationaux d'Australie, première levée du Grand Chelem qui débute le 16 janvier, a été survolée par Gasquet, 18e joueur mondial, qui a remporté tous ses matches en simple et en double sauf... celui contre Federer, en demi-finale.

« Merci Kristina, car je crois qu'il n'y avait qu'en mixte que je pouvais espérer battre Roger Federer », avait affirmé vendredi le Biterrois, âgé de 30 ans, après la qualification française en finale.