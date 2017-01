AP AFP

BRISBANE, Australie - Stan Wawrinka et Kei Nishikori rejoignent les quarts de finale du 1er tournoi de la saison à Brisbane, mais le Suisse s'est montré nettement plus impressionnant contre Victor Troicki (7-6 (5), 6-4) que le Japonais face à Jared Donaldson (4-6, 6-4, 6-3), mercredi lors du 2e tour.

Habitué à commencer plutôt l'année à Chennai, Wawrinka, le no 4 mondial et tenant des Internationaux des États-Unis, qui affrontera le Britannique Kyle Edmund au tour suivant, n'a eu besoin que de 90 minutes pour repousser le Serbe.

« Je suis assez satisfait par mon niveau en ce début d'année », s'est réjoui ensuite Wawrinka à moins de deux semaines du début des Internationaux d'Australie, qu'il a remporté en 2014. « Ce n'est jamais simple face à Troicki. C'est sympa de découvrir un nouveau tournoi. De nouvelles installations, un nouveau court, une nouvelle ville, ça fait la différence. Surtout à 31 ans, quand vous êtes sur le circuit depuis si longtemps. Cela amène un peu de fraîcheur mentale. »

Nishikori, un rang derrière le Suisse au classement ATP, a dû s'employer nettement plus après avoir concédé le premier set contre l'espoir américain, modeste 105e mondial, et encore perdu son avance dans une 2e manche finalement remportée.

« En fait, j'étais bien jusqu'à 4-4 et puis j'ai fait un mauvais jeu, a reconnu le Japonais. Et lui s'est mis à bien mieux jouer. Il était plus agressif et son coup droit était en feu. C'était vraiment serré. Même dans le 2e set, qu'il a eu plusieurs occasions de remporter. »

En quarts, Nishikori rencontrera l'Australien Jordan Thompson, qui atteint pour la 1re fois ce niveau après avoir éliminé 4-6, 7-5, 7-5 le vieillissant mais toujours combatif espagnol David Ferrer.

À noter que le Français Lucas Pouille (15e), victime d'une blessure au pied droit alors qu'il était mené 6-3, 3-1, a été contraint à l'abandon contre Edmund.

Chez les dames, 24 heures après être devenue la première joueuse née dans les années 2000 à gagner un match du tableau principal d'un tournoi élite de la WTA, l'Australienne Destanee Aiava s'est inclinée 6-4, 6-3 devant Svetlana Kuznetsova.

En quarts, Kuznetsova sera confrontée à l'Espagnole classée quatrième Garbine Muguruza.

Deuxième tête de série, Dominika Cibulkova a comblé un retard d'une manche et un bris pour battre Shuai Zhang 2-6, 6-4, 6-4 à son premier match de 2017. Tête de série no 8, Roberta Vinci a quant à elle éliminé Misaki Doi 6-4, 6-2.