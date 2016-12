AFP

L'Espagnol Rafael Nadal, l'ancien no 1 mondial retombé au 9e rang, a retrouvé la compétition par une victoire nette 6-0, 6-4 face au Tchèque Tomas Berdych (no 10) après près de deux mois d'arrêt, jeudi au tournoi exhibition d'Abou Dhabi (Émirats arabes unis).

Le nonuple vainqueur de Roland-Garros (30 ans) retrouve ainsi des sensations à plus de deux semaines des Internationaux d'Australie (16-29 janvier), alors que des douleurs persistantes au poignet gauche l'avaient contraint à écourter sa saison 2016.

« Je me sens en bonne santé et c'est ce qui compte. Je sens que mes genoux ne me font plus mal, et j'espère que ça va continuer comme ça », a déclaré Nadal au quotidien local The National, en affirmant sa motivation de rester dans le circuit encore « quelques années de plus ».

Il retrouvera vendredi en demi-finale de ce tournoi qui réunit 6 des 12 meilleurs joueurs du monde mais ne compte pas pour le classement ATP le Canadien Milos Raonic (no 3), dispensé de quart.

Dans l'autre demie, le no 1 Andy Murray défiera le Belge David Goffin (no 11), qui a défait Jo-Wilfried Tsonga (no 12) en deux manches 7-6, 6-4.