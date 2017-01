L'Allemande Angelique Kerber, no 1 mondiale et tenante du titre, a encore perdu un set avant de se qualifier pour le troisième tour des Internationaux d'Australie aux dépens de sa compatriote Carina Witthoeft, 89e mondiale, 6-2, 6-7 (3), 6-2.

Kerber, qui fêtait ses 29 ans mercredi à Melbourne, avait déjà lâché une manche lors de son entrée en lice contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (51e).

Elle affrontera au troisième tour la Roumaine Irinia-Camelia Begu, 29e mondiale, ou la Tchèque Kristyna Pliskova (58e).

Elina Svitolina, 11e tête de série, est aussi passée au troisième tour en battant l'Américaine Julia Boserup 6-4 et 6-1.

L'Ukrainienne a mis fin au débat en 1 heure et 16 minutes, après avoir mérité sept bris.

L'Américaine Venus Williams a prévalu 6-3 et 6-2 devant Stefanie Voegele de la Suisse, obtenant cinq bris.

Williams a perdu dès le premier tour l'an dernier. À 36 ans, elle en est à sa 17e participation au tournoi australien, où elle n'a jamais obtenu le titre. Son plus long parcours a été en 2003, où sa soeur Serena l'a battue en finale.

La Russe Svetlana Kuznetsova a vite éliminé Jaimee Fourlis, 6-2 et 6-1. La huitième tête de série a récolté six des sept bris du match, aidée par six doubles fautes de l'Australienne.

Plus tard, on verra en action la reine de Roland-Garros, Garbine Muguruza. Septième tête d'affiche, elle va se mesurer à l'Américaine Samantha Crawford.