Quatre petits nouveaux parmi les huit plus beaux au Championnat de fin de saison à Londres: Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffin et Jack Sock. Signe des temps ou tout simplement l'incapacité pour certains de rester en santé?

Les grandes vedettes qui ont mis fin à leur saison bien avant la fin ou ont été forcés d'oeuvrer sur le circuit à temps partiel en raison de blessures sont légions: Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nishikori, Gaël Monfils, Nick Kyrgios, Tomas Berdych, Jo Wilfried Tsonga, Lucas Pouille et Pablo Cuevas. Enfin bref...dur dur dur, de rester en santé sur ce circuit.

Je crois que cette indéniable réalité nous amène forcément à quelques réflections sur l'état du jeu. Les joueurs aujourd'hui sont puissants, flexibles, endurants et si forts mentalement. Pour cela je les admire, mais quel grand prix ils doivent payer pour se maintenir parmi l'élite!

Du même souffle, je veux rendre hommage à Grigor Dimitrov qui connait une semaine parfaite à Londres. Il remporte un premier tournoi majeur au cours de sa carrière et cela est pleinement mérité. Ce qui m'impressionne le plus cette année c'est de voir jusqu'à quel point il a travaillé pour être prêt à toute éventualité. Encore plus impressionnant, ses progrès dans l'aspect mental du jeu: jamais Grigor ne baisse les bras, jamais! En 2017 il est devenu une forteresse, refusant de se laisser aller au découragement. Il a finalement compris que pour être maître de quelque chose, il faut régner en maitre et que la maîtrise requiert un dévouement total. Prix qu'il a été prêt à payer cette année.

Sinon, quelle merveilleuse année pour Roger Federer! Deux fois champion en Grand Chelem, il termine l'année avec sept titres à 36 ans et encore plus écoeurant pour les autres, il n'a joué que 12 tournois! Regarder le Suisse jouer au tennis est comme admirer une oeuvre d'art. Impossible de se lasser quand la maîtrise est si grande...

Que dire aussi sur Rafaël Nadal qui termine l'année à la première place mondiale pour la quatrième fois de sa carrière. L'ogre de l'ocre est un guerrier qui accumule les décimas: 10 titres à Monte Carlo, à Barcelone et à Roland Garros. Juste pour prouver qu'il est peut-être celui qui se donne le plus à l'intérieur d'une saison, il est aussi le meilleur sur la durée durant le US Open. J'espère juste que les genoux vont tenir encore longtemps...

Mon coup de coeur pour l'année est sans l'ombre d'un doute Denis Shapovalov. Ce qu'il a réalisé à la Coupe Rogers et au US Open est si grand, si beau. Tel un génie sorti de l'ombre, il offre une manière de jeu unique. Léger, flexible, imprévisible, puissant et tellement charismatique! Il porte en lui un trésor de créativité. Bon, cela est bien beau, mais il faut travailler pour devenir plus fort physiquement pour que tout ce beau potentiel puisse jaillir à la lumière.

Et puis mon grand désir pour 2018: voir Milos Raonic jouer sans douleurs et Vasek Pospisil oeuvrer en pleine confiance. Je sais, je rêve tout comme j'espère que Genie Bouchard va mettre les priorités à la bonne place dans sa vie. Une carrière c'est court, il faut TOUT mettre en oeuvre pour être au maximum.