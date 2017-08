AP

NEW HAVEN, Conn. – La favorite et championne en titre Agnieszka Radwanska a battu Shuai Peng 7-5 et 6-3, jeudi, atteignant ainsi les demi-finales à l'Omnium du Connecticut.

La Polonaise a récolté cinq bris, en partie car la Chinoise a commis six doubles fautes.

La Slovaque et deuxième tête de série Dominika Cibulkova a écarté la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 7-5 et 6-4.

À la recherche d'un neuvième titre de la WTA, Cibulkova croisera le fer avec la Belge Elise Mertens vendredi, à 15 h.

Mertens a profité de l'abandon de la Chinoise Zhang Shuai, blessée au bras droit.

L'autre demi-finale sera présentée à 19 h vendredi. Radwanska va se mesurer à l'Australienne Daria Gavrilova, qui a défait la Belge Kirsten Flipkens 6-2, 6-4.